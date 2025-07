El Senado de EE. UU. aprobó la ley de presupuesto de Trump con un estrecho margen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llama a la ley de presupuesto algo "grande y hermoso". Foto: EFE - WILL OLIVER / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Después de 24 horas de negociaciones, el Senado estadounidense aprobó el proyecto de ley de impuestos y gastos de Donald Trump. El visto bueno ocurrió a pesar del voto negativo de todos los demócratas y de tres republicanos: Thom Tillis, Rand Paul y Susan Collins. La votación fue muy estrecha: 51 a 50, y fue el vicepresidente J.D. Vance el que emitió el voto de desempate.

Noticia en desarrollo

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com