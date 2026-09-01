El sismo político de Rubén Rocha puso contra las cuerdas a Sheinbaum, y no solo ante EE. UU.

Rubén Rocha Moya, que alcanzó a grabar y difundir un video desde su despacho y tomarse una foto con su gabinete, quedándose aislado en Culiacán, dio un paso al costado como gobernador de Sinaloa tras pedir una licencia. Foto: AFP - CARL DE SOUZA

Pasaron escasas horas desde que Rubén Rocha Moya anunció el regreso como gobernador de Sinaloa y se volvió a ir, luego del escándalo que surgió por la acusación que Estados Unidos hizo en su contra por narcotráfico. Un desafío a la presidenta Claudia Sheinbaum que terminó con él de nuevo fuera de su oficina, y con el Ejecutivo federal rodeado por Morena, el partido de ambos. Entretanto, el estado del norte, que vive la disputa territorial del crimen organizado, retrocede en su economía y en su seguridad. Una disputa política que no borra los...