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El sismo político de Rubén Rocha puso contra las cuerdas a Sheinbaum, y no solo ante EE. UU.

Él, que fue gobernador de Sinaloa cuando Washington lo acusó de tener nexos con el narcotráfico, se convirtió en un foco de tensiones que podía debilitar a Morena en un momento clave. Los cálculos políticos, más que el discurso de la justicia, explican su intento fugaz de regresar al poder.

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María José Noriega Ramírez
María José Noriega Ramírez
01 de septiembre de 2026 - 12:00 p. m.
Rubén Rocha Moya, que alcanzó a grabar y difundir un video desde su despacho y tomarse una foto con su gabinete, quedándose aislado en Culiacán, dio un paso al costado como gobernador de Sinaloa tras pedir una licencia.
Rubén Rocha Moya, que alcanzó a grabar y difundir un video desde su despacho y tomarse una foto con su gabinete, quedándose aislado en Culiacán, dio un paso al costado como gobernador de Sinaloa tras pedir una licencia.
Foto: AFP - CARL DE SOUZA

Pasaron escasas horas desde que Rubén Rocha Moya anunció el regreso como gobernador de Sinaloa y se volvió a ir, luego del escándalo que surgió por la acusación que Estados Unidos hizo en su contra por narcotráfico. Un desafío a la presidenta Claudia Sheinbaum que terminó con él de nuevo fuera de su oficina, y con el Ejecutivo federal rodeado por Morena, el partido de ambos. Entretanto, el estado del norte, que vive la disputa territorial del crimen organizado, retrocede en su economía y en su seguridad. Una disputa política que no borra los...

María José Noriega Ramírez

Por María José Noriega Ramírez

@majonorimnoriega@elespectador.com
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