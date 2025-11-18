El Supremo de Brasil oficializó la sentencia de Bolsonaro, condenado por intento de golpismo

Bolsonaro fue declarado culpable de haber tramado una conspiración para impedir la investidura del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, contra quien perdió las elecciones de 2022. Foto: EFE - Andre Borges

El Tribunal Supremo de Brasil publicó la sentencia que rechazó la apelación del expresidente Jair Bolsonaro y otros seis acusados por su condena por intento de golpismo. Esta acción oficializó el resultado del juicio y abrió el plazo para nuevas apelaciones.

El voto para rechazar el recurso del expresidente, que buscaba subsanar dudas, omisiones o contradicciones, fue unánime en la Primera Sala del Tribunal Supremo Federal. El martes se publicó la sentencia en el Boletín Oficial Electrónico. Debido a ello, el plazo para los últimos recursos se agota.

Bolsonaro fue condenado en septiembre a 27 años y tres meses de cárcel. Actualmente en prisión domiciliaria, él podría ser trasladado a una ala especial en la penitenciaría de Papuda, en Brasilia, ciudad donde reside, o a una unidad militar de la capital. Esa decisión dependerá del juez Alexandre de Moraes, quien lideró el proceso judicial. Una fuente del tribunal le dijo a la AFP que podría ser enviado a prisión tan pronto como la última semana de noviembre.

La defensa de Bolsonaro tiene ahora dos caminos: presentar nuevas mociones de aclaración, para lo cual el plazo es de cinco días, o interponer un recurso de aclaración en los próximos días. Sin bien ya se determinó que no hay nada que modificar en el resultado del juicio, la defensa podría intentar argumentar que algunas de sus preguntas no fueron respondidas.

Bolsonaro fue declarado culpable de haber tramado una conspiración para impedir la investidura del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, contra quien perdió las elecciones de 2022. El plan, que él ha negado, incluyó el asalto a las instituciones del poder público en Brasil, cuando seguidores suyos intentaron llevar a las Fuerzas Armadas para derrocar al actual presidente.

