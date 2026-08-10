El terremoto y el abrupto giro con la política exterior de Abelardo de la Espriella

El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula. Foto: EFE - Lenin Nolly

El arranque del gobierno de Abelardo de la Espriella quedó marcado por el desafortunado terremoto que vivimos esta mañana en Colombia. Aun cuando escribo esto, no dimensionamos por completo la magnitud de la devastación que quedó atrás después del sismo de 7,4 con epicentro en el Chocó y que golpeó especialmente ese departamento, el Valle del Cauca, Risaralda y Caldas. La agenda nacional cambió y para serles honestos, el mismo tema del que les escribo hoy cambió ligeramente, no podemos dejar de hablar de esta catástrofe.

Sin embargo, y como...