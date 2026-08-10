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El terremoto y el abrupto giro con la política exterior de Abelardo de la Espriella

El nuevo gobierno acelera su giro en política exterior: en apenas tres días reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y respaldó la posición de Israel sobre los Altos del Golán. Esta es la última edición de No es el fin del mundo, el newsletter de noticias internacionales de El Espectador.

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Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
10 de agosto de 2026 - 08:48 p. m.
El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula.
El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula.
Foto: EFE - Lenin Nolly

El arranque del gobierno de Abelardo de la Espriella quedó marcado por el desafortunado terremoto que vivimos esta mañana en Colombia. Aun cuando escribo esto, no dimensionamos por completo la magnitud de la devastación que quedó atrás después del sismo de 7,4 con epicentro en el Chocó y que golpeó especialmente ese departamento, el Valle del Cauca, Risaralda y Caldas. La agenda nacional cambió y para serles honestos, el mismo tema del que les escribo hoy cambió ligeramente, no podemos dejar de hablar de esta catástrofe.

Sin embargo, y como...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
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maribel martinez(mypzj)Hace 1 hora
Primero Aguevardo y luego el terremoto, eso es estar cagaos y con el agua lejos.
Mario Giraldo(196)Hace 1 hora
Un.hobre que anda de afan para fijar prioridades que no son prioridades
Gilberto R.M.(54899)Hace 2 horas
El asqueroso Mata/Gatos respaldando el genocidio que lleva a cabo el DESTRIPADOR DE NIÑOS en GAZA.
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