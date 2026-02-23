El vacío del Mencho: disputas, violencia y futuro del Cártel Jalisco Nueva Generación

Buses quemados presuntamente por miembros del CJNG durante enfrentamientos con autoridades en Jalisco, reflejando la violencia del cártel.
Foto: Agencia AFP
México todavía se recupera de la tensión generada por la respuesta del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, su máximo líder y uno de los capos del narcotráfico más influyentes en todo el continente, durante un operativo oficial.
Aún, más de 24 horas después, sigue conociéndose el balance de esta arremetida, que dejó más de 250 bloqueos en todo el país, incluida la suspensión del funcionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, cerca de 25 agentes oficiales fallecidos, una...
Por Hugo Santiago Caro
Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación