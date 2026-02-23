El vacío del Mencho: disputas, violencia y futuro del Cártel Jalisco Nueva Generación

Buses quemados presuntamente por miembros del CJNG durante enfrentamientos con autoridades en Jalisco, reflejando la violencia del cártel. Foto: Agencia AFP

México todavía se recupera de la tensión generada por la respuesta del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, su máximo líder y uno de los capos del narcotráfico más influyentes en todo el continente, durante un operativo oficial.

Aún, más de 24 horas después, sigue conociéndose el balance de esta arremetida, que dejó más de 250 bloqueos en todo el país, incluida la suspensión del funcionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, cerca de 25 agentes oficiales fallecidos, una...