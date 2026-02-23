Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El vacío del Mencho: disputas, violencia y futuro del Cártel Jalisco Nueva Generación

Tras el operativo que acabó con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, México enfrenta la reacción más intensa del CJNG en años y un escenario de sucesión interna que podría impactar tanto a México como a toda la región.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Hugo Santiago Caro
Hugo Santiago Caro
24 de febrero de 2026 - 12:01 a. m.
Buses quemados presuntamente por miembros del CJNG durante enfrentamientos con autoridades en Jalisco, reflejando la violencia del cártel.
Buses quemados presuntamente por miembros del CJNG durante enfrentamientos con autoridades en Jalisco, reflejando la violencia del cártel.
Foto: Agencia AFP

México todavía se recupera de la tensión generada por la respuesta del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, su máximo líder y uno de los capos del narcotráfico más influyentes en todo el continente, durante un operativo oficial.

Aún, más de 24 horas después, sigue conociéndose el balance de esta arremetida, que dejó más de 250 bloqueos en todo el país, incluida la suspensión del funcionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, cerca de 25 agentes oficiales fallecidos, una...

Hugo Santiago Caro

Por Hugo Santiago Caro

Periodista de la sección Mundo de El Espectador. Actualmente cubre temas internacionales, con especial atención a derechos humanos, migración y política exterior.@HugoCaroJhcaro@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

Cartel Jalisco nueva Generación

México

Jalisco

Guadalajara

Carteles en méxico

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.