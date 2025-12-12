Elecciones Chile: quién gana, según las últimas encuestas

Escucha este artículo
La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile 2025 se realizará este domingo, con Jeannette Jara (Partido Comunista) enfrentando al líder republicano José Antonio Kast.
Más de 15 millones de chilenos están habilitados para votar tras una primera vuelta en la que Jara obtuvo el 26,8 % de los votos y Kast el 23,9 %, sin que ninguno superara el 50 % requerido para ganar en primera ronda.
Según la encuesta de Plaza Pública Cadem del 29 de noviembre, Kast lidera con entre 55 % y 60 % de intención de voto, proyectando una ventaja de 16 puntos frente a Jara, que alcanzaría el 42 %. Ese liderazgo se explica en parte por el traspaso de apoyos de otros candidatos de derecha: el 60 % de los votantes de Evelyn Matthei y el 89 % de los de Johannes Kaiser optarían por Kast.
Los seguidores de Kast valoran su enfoque en seguridad, inmigración y economía, mientras que quienes respaldan a Jara destacan sus propuestas en derechos sociales y salario mínimo.
¿A qué hora se presentarán los resultados de Chile?
Las más de 40.000 mesas de votación para la segunda vuelta presidencial en Chile abrirán a las 8:00 (hora local) y cerrarán a las 18:00.
Está previsto que el escrutinio en las mesas receptoras comience inmediatamente después del cierre de votación, con un conteo público y a viva voz de los votos ante apoderados y ciudadanos presentes.Le recomendamos: Chile, con la ultraderecha como favoritaFinalizado el conteo, se confeccionan tres ejemplares idénticos del acta de escrutinio, documento que registra los resultados de esa mesa y las firmas de vocales y apoderados, explica en su web el Servicio Electoral de Chile (Servel). El lunes 15 de diciembre, a las 14:00 horas, se reunirán los Colegios Escrutadores en los locales designados por las Juntas Electorales para sumar y verificar los resultados preliminares Chile digitaliza la totalidad de las actas electorales desde el 2021, para publicarlas “la misma noche de la elección, a medida que son digitadas y escaneadas en los locales de votación”, señala el Servel.
Silencio electoralDesde las 00:00 de este viernes 12 de diciembre, comenzó en Chile la veda electoral, un lapso en el que rigen una serie de prohibiciones a la propaganda política, con el objetivo de permitir un período de reflexión a los votantes libre de presiones políticas. Esta medida busca también evitar incidentes entre simpatizantes de diferentes partidos políticos durante la jornada democrática. Esta medida regirá hasta la medianoche del domingo.Vea también: Chile: Entre dos vueltas y un nuevo mapa electoralHasta entonces, permanecerá prohibida la propaganda electoral en espacios públicos y privados, incluyendo carteles, afiches, lienzos, volantes y publicaciones en medios masivos, redes sociales y plataformas digitales. La presidenta del Servel, Pamela Figueroa, informó en la tarde del viernes que se han efectuado “más de 1.500 fiscalizaciones en terreno y más de 250 en plataformas digitales” para asegurar el cumplimiento de la veda.*Con EFE, Reuters y medios locales
