Elecciones en Brasil: A falta de Lula, arranca la carrera por la presidencia

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvería con el Partido Social Liberal (PSL) para presentarse a las elecciones de 2022.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se vestirá de nuevo de novio este martes para una boda que se da más por conveniencia que por amor. El mandatario ultraderechista sellaría oficialmente su regreso al Partido Social Liberal de Brasil (PSL), formación con la que ya se había presentado a los comicios presidenciales en 2018 y con la que consiguió la victoria sobre el candidato Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT).

“Está todo listo para que sea un casamiento y seamos felices para siempre”, dijo Bolsonaro sobre su afiliación al PSL.

El primer matrimonio entre Bolsonaro y el PSL, cabe recordar, no terminó nada bien. El mandatario ultraderechista decidió romper con la formación que lo catapultó a la victoria luego de no ponerse de acuerdo sobre el control de los fondos del partido. Sin embargo, el presidente brasileño, de manera muy inteligente, le reservó al público el hecho de que fue la batalla por el dinero la que causó el divorcio. En su lugar, aprovechó un escándalo que salpicó al PSL para tomar distancia en el momento más adecuado para él.

El PSL fue acusado de crear candidaturas fantasmas para cumplir con la ley de cuotas de representatividad de género y desviar fondos a través de estas hacia campañas de otros políticos hombres. Bolsonaro, que se había presentado como el abanderado de la lucha contra la corrupción, no podía verse inmerso en semejante escándalo, y por eso decidió abandonar el partido.

“Reitero mi compromiso incondicional con mi país, con la ética y con la lucha contra la corrupción y la verdad sobre todo”, dijo el mandatario en su momento.

Pero esa lealtad hacia la verdad y la ética parece haberse esfumado ahora. Bolsonaro, huérfano político e incapaz de construir su propio partido, Alianza por Brasil, a su imagen y semejanza, necesitaba una formación que lo adoptara con urgencia, pues el calendario electoral no da espera, y aunque solo podrá anunciar su candidatura a la reelección hasta abril, el bautizado “Mito” necesita trabajar desde ya en su campaña, pues sus contendores ya están trabajando.

Los partidos políticos en Brasil continúan calentando motores para la carrera por la presidencia de 2022. El pasado domingo, el gobernador del estado de São Paulo, Joao Doria, consiguió la victoria en las primarias del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), lo que lo convierte en la segunda alternativa de la centroderecha para los comicios del próximo octubre. Doria, quien gobierna el estado más rico del país, se ha mostrado como un líder componente en el manejo de la pandemia, lo que le ha causado críticas de los negacionistas como Bolsonaro. Sin embargo, las encuestas y los medios locales sugieren que el expresentador de El Aprendiz en su versión brasileña -que está muy lejos de parecerse a Donald Trump, carece de atractivo para disputarles el cargo a los pesos pesados de la política brasileña.

La otra opción para el centro es Sergio Moro, el exjuez reconocido por llevar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a prisión en medio de la megaoperación anticorrupción del Lava Jato. Mora, quien fue reclutado por Bolsonaro para liderar el Ministerio de Justicia y se peleó con él tras un escándalo de corrupción que involucraba a la familia presidencial, se afilió a principios de noviembre al Partido Podemos, que cuenta con una muy modesta participación en el Congreso.

Ahora, este segundo matrimonio de Bolsonaro con el PSL casi no se formaliza, y hasta que se vea el anillo, hay que dar por sentada la alianza. Hace solo dos semanas el mandatario ultraderechista dejó en suspenso la boda, cuando dijo que quedaban muchos “detalles por afinar”. El PSL, entre tanto, expresó que tenían que esperar a que las diferentes facciones del partido acordaran las condiciones para acoger de nuevo al mandatario, quien ya estaba siendo cortejado por el Partido Renovador Laborista Brasileño (PRTB), también de derecha.

“Esperamos que todo se resuelva en dos o tres semanas más. Podemos llegar al matrimonio o deshacer nuestro noviazgo”, dijo el mandatario.

Y es que este matrimonio, hay que decirlo, no era la primera opción para el presidente. El PSL, aunque de derecha y conservador, es distante a la agenda ultraradical de Bolsonaro. A esto se suma que las disputas por el liderazgo del partido aún no cesan, según la prensa brasileña, y que la alianza podría no resultar positiva para los bolsonaristas. Los hijos de Bolsonaro, Carlos, Eduardo y Flavio, le comunicaron a su padre que sus seguidores desaprobaban el matrimonio debido a la participación del parlamentario Valdemar Costa Neto en el PSL. Costa Neto, además de ser un poderoso político brasileño, es un expresidiario condenado por corrupción tras el escándalo de Mesalao. Sin embargo, debido a las leyes electorales, era una necesidad para Bolsonaro juntarse con una formación pronto.

Pero la afiliación al PSL no es la única manera en la que Bolsonaro ha comenzado a hacer campaña. A mediados de noviembre, el mandatario lanzó Auxilio Brasil, un programa de bienestar social que, para los inversores en el país, está más enfocado en el cortejo de votos que en la ayuda para los ciudadanos más pobres. Dicho programa, que sustituye al programa Bolsa Brasil, aparece en un momento en el que el Índice Bovespa, conformado por 50 compañías que cotizan en la Bolsa de São Paulo, se ha caído a la misma velocidad que la popularidad del presidente.

“Bolsonaro siempre ha estado en contra de Bolsa Familia. Siempre lo ha odiado como el típico ‘dinero para los holgazanes’, etc. Sin embargo, al mismo tiempo, él sabe que necesita darle algo a la gente para poder tener una oportunidad de reelección”, le manifestó Filipe Campante, profesor de economía de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, a The Financial Times.

El otro componente que ha integrado Bolsonaro a su prematura campaña a la reelección, además de las estrategias populistas y el acercamiento a la coalición de partidos del Centrao a través del PSL, es la misma estrategia que utilizó Donald Trump durante la campaña electoral de 2020: la desinformación y el conflicto. El mandatario ha llegado a asesorarse del círculo del expresidente estadounidense para tachar a sus rivales de criminales y comunistas, bombardear a la gente con noticias falsas y sembrar las dudas sobre un supuesto fraude electoral a través de redes sociales.

Figuras como Steve Bannon, el principal estratega de la campaña de Trump, y Mike Lindell, empresario cercano al exmandatario, han mantenido reuniones con los hijos de Bolsonaro para amplificar las teorías de fraude e injerencia extranjera para arruinar la fiesta electoral.

“Bolsonaro será el ganador, a menos que las máquinas se roben las elecciones”, insinuó Lindell sin pruebas que demostraran un supuesto peligro de fraude.

En medio de la polarización en la que está sumergida Brasil, esta campaña de desinformación es muy peligrosa, pues puede conducir a la radicalización de los votantes tal y como sucedió en el norte del continente. En septiembre, un grupo de bolsonaristas se intentó tomar el Ministerio de Salud, lo que recordó de inmediato las imágenes del asalto al Capitolio en Washington por parte de cientos de trumpistas. Las redes son caldero para la violencia, y Bolsonaro las ha aprovechado para su discurso. Ahora, hay que resaltar que él no es el único componente que incide en la polarización, sino que es el propio Lula da Silva quien conduce a la división en Brasil.

“No se puede decir que Bolsonaro divide al país, cuando la mayoría de Brasil está en su contra. Lula sí divide al país porque es adorado por una parte, por aquella que lo ve como la única posibilidad de derrotar a Bolsonaro, y esas personas están dispuestas a votar por él, pues será el candidato más competitivo. Sin embargo, otra parte del país lo rechaza, y ahí hay quienes están dispuestos a votar hasta por Bolsonaro, porque prefieren cualquier cosa antes que a Lula. Creo que hoy quien divide al país es Lula da Silva. Bolsonaro tiene a la mayoría en su contra”, le explicó a este diario Carol Pires, periodista brasileña.

Y en la figura de Lula se encuentra el último anuncio importante que le dará inicio oficial a esta contienda. Brasil se encuentra a la expectativa de que el expresidente y líder del PT anuncie su candidatura a las elecciones de 2022, una idea con la que ha coqueteado en las últimas semanas y con la que ha dicho estar motivado. Lula da Silva estuvo de gira por Europa, donde ha sido recibido por el Parlamento Europeo y por mandatarios como el francés Emmanuel Macron. Dicha gira tan pomposa contrasta con el aislamiento de Bolsonaro y devela a su vez la estrategia de Lula: presentarse como un profeta que busca la restauración de los años dorados de Brasil.

En una encuesta realizada por PoderData, Lula lidera las encuestas con el 48 % de la intención de voto. Bolsonaro le sigue con el 31 %. Esto nos indica que el expresidente petista marca el tiempo electoral, y que, aunque la carrera ya está en marcha, y se encenderá más esta semana con el anuncio de Bolsonaro, solo el ingreso de Lula o del candidato del PT que decida apoyar marcará el inicio oficial de la contienda. La carrera, a pesar de los números, está muy abierta. Y no se pueden ignorar las posibilidades que tiene Bolsonaro pese a su declive.

