El enemigo de la humanidad

Existen muchas razones para preferir la elección de Luiz Inacio Lula da Silva a la presidencia del país con mayor peso diplomático y económico al sur del Río Bravo. Algunas de ellas pueden ser materia de controversia y opinión en una era caracterizada no por la banalidad del mal sino por la banalización del fascismo. Pero al menos una no admite el recurso a la mera opinión e interesa a la humanidad toda. La reelección de Jair Bolsonaro significaría profundizar el daño que su administración le ha hecho al ecosistema Amazónico. En cambio, Lula se ha comprometido a revertir buena parte del desastre ambiental sobre el que ha presidido su adversario neo-fascista y orientarse al cumplimiento de las metas para minimizar los efectos del cambio climático.

No se trata de una cuestión que pueda hacerse a un lado bajo el pretexto, que ya es un cliché, de que se trata de un tema de izquierdistas, castrochavistas, o peleles ideológicos. Al contrario, si alguna crítica le cabe al gobierno venezolano de las últimas décadas es precisamente la de mantener la economía y la política del país dependiente de los volátiles destinos de la minería y el petróleo. Que mucho daño sigue haciendo a la cuenca del Orinoco. En ello tienen razón los críticos, y hay que reconocerlo. Lo que no significa justificar el intervencionismo, los cambios de régimen a la fuerza, ni las medidas económicas y de aislamiento convertidos en armas que afectan al grueso de la población antes que a sus supuestos objetivos. El intervencionismo es ajeno a la cultura política y jurídica internacional de las Américas. No desde los bolivarianismos recientes contra los cuales siguen manifestándose los ultraderechistas de hoy, cada vez más fascistoides en retórica y apariencia. Lo es al menos desde la constitución mexicana de 1917 y la doctrina Carranza. Esa misma constitución apelaba ya a la tradición pre-Colombina de los bio-espacios y la diplomacia con la naturaleza que prohíbe hacerle la guerra. Pues destruirla es destruirnos también nosotros mismos, como recordó el presidente Petro a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Desde que Bolsonaro asumió el poder en Brasil se han roto todos los récords de deforestación, no una, sino varias veces. La cantidad e intensidad de los incendios forestales este año en el Amazonas ha alarmado a científicos y ambientalistas: 31,513 en agosto; el más alto en doce años. “Los acaparadores de tierras saben que con Bolsonaro pueden ignorar las regulaciones ambientales,” dice Philip Fearnside del National Institute for Research in Amazonia, “pero su primer mandato está a punto de finalizar y la mayoría asume que no será reelecto.” El porcentaje de bosque que se ha perdido es ahora un 74,5 % más de lo que era antes de que Bolsonaro asumiera el poder. Por ello el Amazonas se encuentra ya en un punto de inflexión. Si la deforestación no para, no podrá reservar suficiente humedad para sostenerse y sostener la sabana. En contraste, durante las administraciones de Lula y Rousseff entre el 2004 y el 2016, la deforestación se redujo un 72 %. Por ello es evidente que la razón por la cual el Amazonas se encuentra en peligro es Bolsonaro. No solo ha destripado la legislación pertinente, sino que también ha puesto a cargo de las instituciones ambientales a militares que apoyan abrir el Amazonas a la explotación discriminada, y ha abogado públicamente por la colonización de tales territorios. Así las cosas, la elección de Brasil será un referendo sobre el futuro del Amazonas y el de la humanidad entera. Bolsonaro se perfila entonces no solo como un adversario electoral, sino que parece aspirar al título de enemigo de la humanidad.

