Elecciones en Chile: ¿quiénes son los candidatos?

De izquierda a derecha, los candidatos a la Presidencia de Chile, Franco Parisi, del Partido de la Gente; Jeannette Jara, del partido Unidad por Chile; Evelyn Matthei, del partido Chile Grande y Unido; Marco Enríquez-Ominami, independiente; Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario; José Antonio Kast, del Partido Republicano y Social Cristiano y Eduardo Artés. Foto: EFE - ELVIS GONZÁLEZ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El 16 de noviembre de este año se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Chile. Ocho candidatos buscan la victoria para suceder al actual mandatario, Gabriel Boric. Entre estos hay defensores de Pinochet, justificadores el régimen del régimen en Corea del Norte y Venezuela, y acusados de acoso sexual.

Después del 18 de agosto, el último plazo para oficializar las candidaturas, los candidatos registrados fueron Jeannette Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés.

Además de las elecciones, el 14 de diciembre se realizará la segunda vuelta si ninguno de los postulantes logra mayoría absoluta en la primera ronda.

En Chile la legislación impide publicar encuestas durante los 15 días anteriores a la elección. Pero, en el mes de octubre, según las encuestas de intención de voto mostradas por Celag Data “Jeannette Jara (Partido Comunista, PCCh), y José Antonio Kast (Partido Republicano-PRep) pasarían a segunda vuelta”.

En los últimos sondeos Jara lleva la delantera (con un 28 % de votos). Según los sondeos, la competencia para disputar contra ella una eventual segunda vuelta está entre José Antonio Kast (con un 24 %), Evelyn Matthei (14 %), y Johannes Kaiser (8 %).

Jeannette Jara

Esta mujer, la apuesta del oficialismo, pertenece al Partido Comunista. Tiene 51 años y tiene su título como administradora pública y abogada.

Jara posee experiencia política: se desempeñó como ministra del Trabajo y en Previsión Social de Chile entre 2022 y 2025. También fue presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile (FEUSACh).

En este ámbito impulsó una reforma previsional importante que establece una cotización adicional de un 7 % de la renta imponible del empleador, que se distribuirá entre cotización individual y el Seguro Social.

Jara dijo que esta reforma fue un avance logrado “a pesar de las resistencias. A pesar de los que creían que era imposible”. Según el medio El País, la mujer quedó como “la candidata única del oficialismo de izquierdas”.

Evelyn Matthei

Matthei pertenece a la Unión Demócrata Independiente. Tiene 71 años y es licenciada en economía.

Fue alcaldesa de Providencia de 2016 a 2024, ya que fue reelegida, y ocupó cargos como ministra del Trabajo y Previsión Social, también fue senadora y diputada.

Cuando estuvo en el Congreso “integró las comisiones de Hacienda, Presupuesto, Salud, Trabajo y Previsión Social, Economía y Comisión Revisora de Cuentas”, según Soy Providencia.

La candidata ha contado con el apoyo de las colectividades Demócratas y Amarillos por Chile, ubicadas en el centro del espectro político, aunque a ella la suelen identificar con la derecha tradicional.

José Antonio Kast

Del partido Republicano y con 59 años, este hombre es abogado y su último cargo fue como diputado. También fue concejal en Buin.

Es apoyado por el Partido Republicano y Partido Social Cristiano. En 2021 Kast surgió como el representante de la extrema derecha en Chile y perdió las elecciones presidenciales frente a Boric.

En múltiples ocasiones este candidato ha comentado sobre “su afinidad con el fallecido general Pinochet, que gobernó Chile entre 1973 y 1990″, según BBC.

Johannes Kaiser

Este hombre de 49 años pertenece al Partido Nacional Libertario.

Kaiser aviva un discurso radical en materia de migración, libertad económica (donde promueve usar la competencia como un elemento clave en la formulación de distintas políticas sectoriales), y el tamaño del Estado.

Según la Universidad Adolfo Ibañéz, Kaiser busca imponer un modelo de mínima intervención en la economía. Por lo mismo, ha sido apodado el “Milei chileno”.

“Se fija como meta la reducción del gasto público en un 4,5 % a 5 % del PIB, mediante fuertes recortes en la Administración. En materia impositiva, se plantea una ‘revolución tributaria’ proinversión, eliminándose varios impuestos”, dijo el instituto.

Además, plantea un “reorganización administrativo-territorial del país en 7 macrorregiones”, recalcó el documento universitario.

Franco Parisi

Este ingeniero comercial del Partido de la Gente tiene 57 años. Parisi también fue candidato en 2013 y 2021.

En su página presidencial lo definen como “un destacado economista, ingeniero comercial y doctor en finanzas, con una sólida trayectoria académica y profesional“.

Dentro de su experiencia profesional dice que es “exmiembro del Grupo de Política Monetaria”, y tiene experiencia en “consultoría para empresas, organizaciones multinacionales y gobiernos”.

Parisi pasó por algunas polémicas, entre estas, en 2021, vivió en Alabama (EE. UU.) debido a una orden que le impedía entrar a Chile por deber más de USD 200.000 en pensiones alimenticias.

Parisi también fue acusado de acoso sexual en 2016 tras ser expulsado del centro Texas Tech University. Sin embargo, el político aseguró que este informe “fue tendencioso, antojadizo y manipularon a los alumnos”.

Marco Enríquez

De 52 años y licenciado en Filosofía, Enríquez es independiente con tendencia a la izquierda y es el candidato que más veces se ha inscrito para la postulación presidencial, esto supera los intentos de Salvador Allende, que fueron cuatro.

El político, exdiputado, se había presentado, previamente, como militante del Partido Progresista (PRO), una agrupación de izquierda que fue disuelta en 2022.

Enríquez ha opinado sobre sus contendores, como José Antonio Kast, y dijo que “usa el miedo y el dolor de la gente para obtener votos”.

También apuntó que “la derecha anda suelta diciendo falsedades: que la dictadura fue un buen modelo económico, que se creció más que en democracia. No es cierto. La historia demuestra lo contrario. Necesitamos recuperar la honestidad y el debate público”.

Enríquez propuso una “Nueva Alianza entre el Estado y el mercado” para crear 1,3 millones de puestos de trabajo directos e indirectos.

Harold Mayne-Nicholls

El candidato independiente, que se considera de centro, es conocido por su papel en la presidencia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). También fue director ejecutivo de la organización de los Juegos Panamericanos Santiago en 2023.

Según El País, “su postulación ha recibido el respaldo de algunas reconocidas figuras del centro político chileno como la exmilitante democristiana Soledad Alvear”.

Recientemente el Nicholls fue acusado de desacato en un caso que indaga el supuesto cobro indebido de garantías a una compañía brasileña por cerca de USD 3 millones cuando fue director en 2023.

Aunque la Fiscalía había exonerado a Mayne-Nicholls, la Corte Suprema revocó esa decisión al considerar que la investigación presentó fallas.

Eduardo Artés

Con 73 años el profesor de izquierda radical se presentó por tercera vez a las elecciones. En 2017 y 2021 también buscó la oportunidad de estar al mando del Ejecutivo.

Según El País, el profesor tiende a ser más extremo en sus postulados, especialmente en política exterior.

Por ejemplo, en una entrevista con Radio Bío Bío, defendió a dos Estados no democráticos: Venezuela y Corea del Norte.

“Es una democracia popular, porque las democracias no pueden tener un solo formato”, aseguró Artés sobre el país asiático.

Con respecto a Venezuela subrayó: “Dejen tranquilo al pueblo y al gobierno de Maduro, que deje la CIA y el imperialismo de financiar a la oposición”.

Además, aseguró que aunque se considera comunista, el actual Partido Comunista se ha alejado de los ideales originales y forma parte de un gobierno que, según él, no favorece a los trabajadores.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com