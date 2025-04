Elecciones en Ecuador: lo que está en juego para las mujeres

Fotografías de archivo del presidente y candidato a la reelección, Daniel Noboa (i) y la candidata correísta, Luisa González. Foto: EFE - José Jácome / Carlos Durán Araújo

Este domingo, Ecuador celebra la segunda vuelta electoral para elegir a su próximo presidente o presidenta. En esta contienda, se enfrentan por segunda ocasión Luisa González, representante de la Revolución Ciudadana (RC), y Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional (ADN).

Esta votación podría marcar un hecho histórico: la elección de la primera mujer presidenta del Ecuador, o la reelección de un mandatario que asegura haber logrado un gabinete con paridad de género. Sin embargo, el camino no será sencillo para ninguno de los dos, ya que en la primera vuelta la diferencia entre ambos fue apenas del 0,17% (CNE, 2025). En todo caso, en estas elecciones se disputan dos opciones distintas para abordar las problemáticas de las mujeres ecuatorianas.

Desafíos pendientes para las mujeres en Ecuador

En Ecuador, las estadísticas muestran una realidad compleja. El 65 % de las mujeres han experimentado violencia de género en algún momento de sus vidas (INEC, 2019). Solo en el 2024 se registraron 274 feminicidios, y en lo que va del 2025 se han contabilizado 82 casos. Según Ivonne Vera (costurera) el nuevo gobierno debe implementar protocolos sobre violencia de género y guías de prevención para mejorar la seguridad de las mujeres en Ecuador. “Para mi criterio el sistema de justicia es fatal. Pasa algo con las mujeres, dicen que te van a ayudar, pero no hacen seguimiento”.

Además, las mujeres ecuatorianas dedican más tiempo que los hombres al trabajo no remunerado. Según datos del INEC (2012), las mujeres destinan el 46 % de su tiempo al trabajo (remunerado y no remunerado), mientras que los hombres dedican un 40 %. Esta brecha es aún más marcada en las zonas rurales e indígenas, donde las mujeres indígenas trabajan, en promedio, 25 horas más que los hombres indígenas en tareas no remuneradas. Raquel Solis (estudiante) destaca un tema clave que afecta a muchas mujeres, especialmente a madres solteras: “Es fundamental fortalecer la protección laboral para madres solteras, enfrentan una carga desproporcionada de trabajo no remunerado. Se necesitan políticas que faciliten el acceso a guarderías públicas, horarios flexibles, incentivos para la contratación de mujeres e igualdad salarial”.

Otro factor preocupante es que Ecuador ocupa el tercer lugar en América Latina con las tasas más altas de embarazo adolescente, lo que agudiza las desigualdades de género. Según Saskya Cedeño (socióloga) el nuevo gobierno deberá priorizar políticas de educación sexual en escuelas y colegios. “Se debe priorizar la asignación de recursos a los DECE (Departamentos de Consejería Estudiantil) en las diferentes unidades educativas, para que trabajadores sociales y psicólogos puedan realizar programas de prevención del embarazo adolescente desde edades tempranas. Además, es fundamental que se imparta educación sexual en escuelas y colegios”.

Planes de gobierno

Luisa González ha presentado un plan de gobierno que incluye un eje específico dedicado a “Justicia y protección para mujeres y niñas” y en los últimos días ha lanzado un “Plan de empoderamiento económico femenino”. Además, en su plan de gobierno incluye políticas directas a pueblos indígenas y afrodescendientes. En contraste, el plan de Daniel Noboa dedica menos de una página a su eje titulado “Equidad de género” y omite menciones a estos grupos de la población, aunque incluye un apartado sobre la población LGBTQIA+, un tema que no se aborda en el programa de la candidata González.

Violencia de género y derechos sexuales

El candidato Noboa ha sido criticado por las denuncias de violencia vicaria hechas por su exesposa y por exponer a su hija en actos de proselitismo político, a pesar de que la madre de la menor expresó su desacuerdo. En cambio, Luisa González enfrenta una denuncia por violencia política de género presentada por miembros de ADN.

En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, la candidata de la Revolución Ciudadana es conocida por su postura antiaborto. En cambio, María José Pinto, candidata a la Vicepresidencia por ADN, ha generado polémica al reducir al aborto como un “problema de productividad”.

Diferencias en representación política

En cuanto a la representación política de mujeres en la Asamblea, ambos partidos tienen números similares. Sin embargo, la primera asambleísta electa por la RC es una mujer negra esmeraldeña. Por otro lado, ADN tiene como figura principal a Anabella Azín, una mujer de élite económica y madre del candidato presidencial.

Raquel Solís, estudiante universitaria, reflexiona sobre la importancia de la representación femenina. “Que una mujer esté como candidata refleja una apertura a la democracia y a la posibilidad de que las mujeres participen en la toma de decisiones. Para una estudiante universitaria como yo, puede ser una fuente de inspiración y un ejemplo de que las mujeres pueden ocupar los más altos cargos de liderazgo”.

Asimismo, Luisa González ha promovido el lema “si llega una, llegamos todas”, recordando la estrategia de Claudia Sheinbaum en México. También en varias ocasiones ha mencionado su experiencia personal como madre soltera, narrando cómo crio a su hijo mientras estudiaba. El candidato de ADN, en cambio, ha propuesto en el debate presidencial políticas públicas para madres solteras.

“Por mi parte yo creo que es especial que una mujer tome la presidencia porque en general las mujeres son despreciadas. Ojalá Dios permita esta vez que fuera a entrar una mujer y hacer algo por el país, como madre y como mujer”, dice Mary López, una madre de familia, sobre su experiencia personal.

El peso del voto femenino

El voto femenino ha sido decisivo en las elecciones ecuatorianas. En 2023, Daniel Noboa recibió el 53 % del respaldo de las mujeres, frente al 46,8 % de Luisa González, con una diferencia de 6,4 puntos. Este comportamiento ya se había observado en 2020, confirmando una tendencia: en Ecuador, las mujeres han mostrado mayor afinidad por las opciones de derecha en comparación con los hombres.

Este patrón se diferencia con lo ocurrido en otros países de la región. En Brasil, el 61 % de las mujeres votaron por Lula en 2022; en Chile, el voto femenino fue clave para la victoria de Gabriel Boric; y en Argentina, Javier Milei recibió mayor apoyo masculino, y las mujeres jugaron un rol decisivo al inclinar la segunda vuelta en su contra.

Enfoque de género y estrategias de campaña

Ambos candidatos han expresado su rechazo a la llamada “ideología de género” en el sistema educativo y mantienen posturas religiosas en aspectos simbólicos. No obstante, en campaña, sus alianzas revelan sus diferencias. Noboa optó por un encuentro con Donald Trump en Estados Unidos, mientras González pactó alianzas con el movimiento indígena en el Ecuador.

Lo que está en juego

Más allá de quién resulte vencedor en estas elecciones, el verdadero desafío será implementar políticas que realmente respondan a las necesidades de las mujeres ecuatorianas. Se trata de erradicar la violencia de género, fortalecer las políticas públicas con un enfoque preventivo y sancionador, garantizar un sistema de justicia que actúe efectivamente, y mejorar las condiciones laborales y de cuidado. Esto implica reconocer, reducir y redistribuir el trabajo no remunerado.

La agenda del próximo gobierno debe trascender las promesas electorales para generar cambios estructurales profundos. Estas elecciones no solo determinarán un liderazgo, sino si Ecuador avanza hacia una sociedad más equitativa e inclusiva para todas las mujeres.

