Elecciones en EE. UU.: ¿por qué la “ola republicana” no arrasó?

El expresidente Donald Trump y el entonces candidato republicano al Senado Mehmet Oz asistieron a un acto de campaña en Latrobe, Pensilvania, el 5 de noviembre de 2022. Mehmet Oz perdió en la contienda electoral frente al demócrata John Fetterman. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

No ha sido la noche que esperaban los republicanos. Las elecciones intermedias de 2022 todavía están en juego, y es probable que no se tengan resultados definitivos por un tiempo. Pero, por ahora, sí podemos sacar una conclusión clave: “la gran ola roja”, de la que tanto hablaron los republicanos en campaña, no se materializó en absoluto. ¿Qué pasó?

En términos generales, a la hora de publicación de este artículo, los republicanos ganaron 196 escaños en la Cámara, frente a los 171 de los demócratas. En cuanto al Senado, los republicanos se llevaron 47 escaños y los demócratas 48. Sin duda, el partido de Donald Trump todavía sigue siendo el favorito para una victoria en la Cámara, y todavía tienen una oportunidad para ganar el Senado. Pero las derrotas fueron claves, sin decir que aún hay varias batallas que pueden cambiar las cosas.