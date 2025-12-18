Elecciones en Honduras: ¿por qué se cumplen dos semanas sin conocer los resultados?

Un simpatizante del Partido Libertad y Refundación (Libre) protesta frente al Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop). Foto: EFE - Gustavo Amador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los hondureños cumplieron dos semanas sin saber quién será su próximo presidente, a la espera de un escrutinio especial que definirá al ganador entre el conservador Nasry Asfura, apoyado por Donald Trump, y el derechista Salvador Nasralla.

Asfura, empresario de 67 años, aventaja por menos de dos puntos porcentuales a Nasralla, presentador de televisión de 72 años que denuncia “fraude” en favor de su oponente en los comicios del 30 de noviembre.

Sin embargo, la misión electoral de la OEA descartó “indicios que hagan dudar de los resultados”, según un informe presentado ante el Consejo Permanente del organismo en Washington.

La dilación para entregar los resultados definitivos “no es justificable”, declaró el excanciller paraguayo y jefe de la misión, Eladio Loizaga, al leer el reporte.

Ante las acusaciones de fraude, secundadas por la izquierda gobernante, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el escrutinio de las actas con “inconsistencias”, tras un conteo de votos interrumpido varias veces por fallos informáticos.

Pero el proceso, que será auditado por los partidos, aún no arranca porque el Liberal, de Nasralla, exige el recuento de toda la votación. El izquierdista Libre, en un lejano tercer lugar, asegura que el animador ganó.

“Están (...) exigiendo recuentos al margen de la ley”, señaló el lunes la consejera electoral Cossette López, en X.

Despina Manos, representante de la Unión Europea ante la OEA, aseguró el lunes que los observadores europeos no han constatado “ninguna irregularidad” que afecte los resultados preliminares.

“Los gringos son los que mandan”

Nasralla, exaliado del actual gobierno y a quien Trump considera “casi comunista”, asegura que el CNE solo quiere revisar 39% de las actas problemáticas, y exige que se contabilicen todas porque según él representan 12 veces la ventaja de Asfura.

También pide que después de eso haya un recuento de toda la votación.

Salvo pequeñas manifestaciones con quema de neumáticos, no se han registrado hechos violentos. Convocadas por el partido de gobierno Libre, unas 500 personas protestaron la noche del lunes contra el “fraude” frente al lugar donde se realizará el escrutinio.

La credibilidad del árbitro electoral suele estar bajo sospecha en Honduras porque sus máximos directivos representan a los tres principales partidos.

El CNE tiene plazo hasta el 30 de diciembre para proclamar al nuevo mandatario de este país de 11 millones de habitantes golpeado por la violencia y la pobreza.

Ciudadanos como Sergio Canales creen que la suerte está echada.

“Desde que Trump dijo que iba con Asfura, ya se sabía que iba a ganar. Los gringos son los que mandan”, dijo este taxista de 53 años a la AFP en Tegucigalpa.

“Ojalá al menos detengan el crimen, sobre todo la extorsión”, añadió con respecto a uno de los delitos que más azota a los hondureños y detrás del cual están las violentas pandillas.

Trump, empeñado en consolidar un bloque de derechas en Latinoamérica, advierte de “consecuencias graves” para Honduras si cambian los resultados que favorecen a Asfura.

“Todos saben” quién ganó

La intervención de Trump en las elecciones también incluyó el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, del mismo partido que Asfura. El exmandatario purgaba 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.

Aunque Trump asegura que Hernández fue víctima de una injusticia, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, insiste en que es un delincuente.

Para Castro, la “injerencia” de Trump e irregularidades como la coacción que supuestamente ejercieron pandilleros para votar configuran un “golpe electoral”.

“No importa cuándo digan quién ganó, ya todos saben que es Papi (apodo de Asfura) el presidente”, declaró a AFP Ana María Sánchez, de 49 años, en su puesto de comida callejera de la capital.

Las Fuerzas Armadas, con un largo historial de golpes de Estado, garantizaron el traspaso de mando el próximo 27 de enero.

Sin embargo, la candidata izquierdista Rixi Moncada insiste en que no reconocerá los resultados de unas elecciones que no fueron libres por la “injerencia extranjera”.

“Nos hicieron fraude (...), pero volveremos al poder”, afirma Elizabeth Sánchez, seguidora oficialista de 26 años, en un campamento instalado frente a la sede electoral.

El nuevo jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Héctor Valerio, dijo este jueves que apoyará con “firmeza” el resultado. Los militares juegan un papel fundamental en el país centroamericano, donde han asestado varios golpes de Estado, el más reciente en 2009 contra el mandatario Manuel Zelaya, esposo de la actual presidenta, la izquierdista Xiomara Castro.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com