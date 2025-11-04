Logo El Espectador
Elecciones en Nueva York: Mamdani y la campaña que hace temblar a los demócratas

La campaña del favorito para la Alcaldía apunta a los problemas reales de la ciudad, un terreno que Trump supo explotar, pero que los moderados aún evitan.

Camilo Gómez Forero
Camilo Gómez Forero
04 de noviembre de 2025 - 12:13 p. m.
Zohran Mamdani es el favorito para ganar las elecciones a la Alcaldía de Nueva York, en Estados Unidos.
Zohran Mamdani es el favorito para ganar las elecciones a la Alcaldía de Nueva York, en Estados Unidos.
Foto: EFE - SARAH YENESEL

Durante años, los creadores de contenido en redes sociales mostraron a Nueva York como un escaparate de cafés minimalistas, pisos con vistas increíbles de Central Park, desayunos perfectos en Williamsburg y terrazas para compartir matcha latte con el horizonte lleno de rascacielos de fondo. La ciudad era una urbe convertida en fondo de pantalla, donde la realidad quedaba fuera de plano. Pero un día el algoritmo cambió.

“Hagan responsables a los malos caseros”, muestra Rachel Gaede, una influenciadora con medio millón de seguidores, en uno de...

Michael Myers(apgw0)Hace 27 minutos
Lástima que el borrachiste ya no tiene visa. De lo contrario estaría allá de metiche lamberica, hablando de la nuevayorrr humana ..
