Elecciones regionales: los venezolanos quieren nuevos líderes políticos

Los venezolanos parecen haber perdido las esperanzas. Cinco millones de ellos no creyeron que algo fuera a cambiar y por eso emigraron; los que se quedaron, parecen no querer saber de elecciones ni de política ni de líderes que los vayan a salvar.

Pero ir a las urnas es la oportunidad que el país necesita y que puede abrir las puertas a un cambio real. Leyza Flores, quien se define como opositora total, reconoce que está desencantada con la política. “Para acudir a las urnas tendría que venir otra persona, otro Mesías para confiar otra vez (…) otro liderazgo de una persona que no se deje embaucar y contaminar con tanta corrupción”, señala. Sus amigas piensan igual.

“¿Votar para qué?”, dice por su parte Yorlemy Vargas, una exchavista que no le cree a nada ni a nadie. “Ni que fuéramos gafos para no ver que nos están usando de nuevo”, manifiesta molesta. “Yo sí voy a ir, hay que parar con eso de no votar para dañar a Maduro, los únicos perjudicados con eso hemos sido nosotros, el pueblo”, responde Jamir López, su vecino.

Un diálogo común en las calles de Venezuela y que refleja el sentir de un país que vive por estos días un raro momento: los productos abundan en las tiendas, los trabajos se reactivan y los dólares circulan

prometiendo un final de año menos aciago. La política, ni por las curvas.

Un problema, según analistas venezolanos que esperan que los ciudadanos, acostumbrados a ejercer su derecho al voto y a participar en las elecciones acudan a las urnas este domingo. De acuerdo con encuestas, el 24 % de los venezolanos irá a las urnas, pero hay un 40 % que aún no está convencido.

“Que entre el 40 % y el 50 % acuda a las urnas es retador, puesto que la oposición es mayoría sobre el total del país, pero el chavismo está completamente comprometido con el voto y pueden represe

ntar del 20 % al 25 % de la población total”, explica el director de Datanálisis, analista político y columnista Luis Vicente León, en su cuenta de Twitter.

El panorama es claro, según analistas y encuestadoras venezolanas: los partidos aliados de Nicolás Maduro obtendrán una victoria en la mayoría de las 23 gobernaciones, 335 alcaldías y diputaciones locales. A pesar de su mala imagen y poco respaldo popular, tienen los votos “amarrados”, señalan en el país vecino.

Entonces, ¿cómo saldrán nuevos liderazgos? La idea es que la oposición gane en regiones como Zulia, Mérida y Lara, así como en, Miranda, Nueva Esparta y Táchira, el corredor electoral más importante del país.

“El mapa político que veremos el lunes es claramente rojo. Estamos hablando de seis estados que ganará la oposición contra 17 de Maduro; y no es seguro que sean seis”, apuntó León en una entrevista

con la Voz de América (VOA). Por su parte, el politólogo Jesús Castillo Molleda afirmó que los sondeos dan opciones de triunfo a la oposición en solo cuatro de los 23 estados en disputa: Zulia, Lara, Táchira y Nueva Esparta.

Las caras nuevas

Entonces será un domingo sin sorpresas, pero sí con buenas proyecciones: entre los nuevos nombres que se perfilan para renovar la oposición venezolana están José Manuel Olivares, quien tiene opciones claras en La Guaira (antes estado Vargas), un feudo chavista. Olivares es médico oncólogo, estuvo en el exilio y fue miembro de la Asamblea Nacional.

Mirlenys Palacio, opositora, aspira a ser concejal de Caracas por El Guarataro, una comunidad del oeste de Caracas dominada por el oficialismo durante años; llega favorita. Adriana Aguilera, de Voluntad Popular, también se perfila como una figura clave a futuro para la oposición; compite por un cargo de concejal del municipio Libertador.

Una de las batallas más interesantes se dará en Táchira: el aspirante al cargo de gobernador por parte de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), Fernando Andrade, pelea contra un peso pesado del chavismo: Freddy Bernal, pero el triunfo parece posible.

Analistas coinciden en que esta variedad de nuevos nombres, a pesar de las difíciles y desiguales condiciones, hace pensar que la oposición sufrirá un revolcón interesante en su cúpula directiva que permite creer en un futuro más dinámico, variado y que exigirá cambios. “Debe quedar claro que el objetivo de la oposición hoy no es ganar la mayoría de gobernaciones y alcaldías, sino retener y obtener espacios políticos para oxigenar un liderazgo debilitado, articular mejor su lucha y recuperar un rol protagónico”, concluye León.