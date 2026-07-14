Embajada de Colombia en EE. UU. pide claridad tras la muerte de un colombiano a manos de ICE

Personas en duelo encienden velas y depositan flores en el lugar donde agentes federales estadounidenses mataron a tiros a un colombiano en Biddeford, Maine. Foto: EFE - TROY R. BENNETT

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La Embajada de Colombia en Estados Unidos, a través de un comunicado publicado en la red social X, se pronunció luego de la muerte de un colombiano en un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el estado de Maine.

En la nota se lee que la representación diplomática lamenta lo sucedido y que le está dando la debida asistencia consular a sus familiares, sirviendo de intermediaria entre los allegados del fallecido y las autoridades estadounidenses.

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A renglón seguido, expresó que le ha solicitado información y claridad al Departamento de Seguridad Nacional “acerca de las circunstancias que rodearon esta lamentable muerte”, así como aseguró que continuará al tanto del caso mientras avanza la investigación.

¿Qué se sabe de la muerte de un colombiano a manos de ICE?

La víctima fue identificada en varios medios de comunicación como Joan Sebastián Durán Guerrero, un hombre de 26 años que trabajaba como conductor de un servicio de entregas y vivía en Biddeford con su esposa y su hija de tres años.

Según ICE, sus agentes estaban vigilando una dirección en Biddeford, en busca de una persona con una orden de expulsión definitiva. En el momento de detener a alguien que conducía por la zona, “el vehículo intentó huir del lugar y, temiendo por la seguridad pública, un agente disparó su arma”, de acuerdo con la versión de la agencia. Ahora bien, no se conoció por qué el uniformado dijo sentir ese temor.

Las organizaciones Maine Immigrants’ Rights Coalition y Presente Maine identificaron de manera conjunta a la víctima como un hombre colombiano de 26 años. Aseguraron que tenía permiso de trabajo en Estados Unidos. El senador del estado de Maine, Angus King, declaró a CNN, por su parte, que el connacional no era la persona buscada y exigió una “investigación completa, transparente y abierta”.

Esto ocurrió apenas seis días después de que un agente federal matara a Lorenzo Salgado Araújo, un inmigrante mexicano, durante un retén de tránsito en Houston, Texas. En respuesta, se presentaron protestas y se escucharon exigencias de rendición de cuentas hacia ICE.

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