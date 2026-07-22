Embajada de EE. UU. alerta por “apps” de citas y uso de joyas para evitar robos en Colombia

AME4266. BOGOTÁ (COLOMBIA), 26/01/2025.- Fotografía de la embajada de los Estados Unidos este domingo en Bogotá (Colombia). La imposición de aranceles del 25 % a Colombia anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en respuesta a la decisión de su homólogo Gustavo Petro de rechazar dos vuelos de deportación mientras no reciban un trato "digno", encendió las alarmas en todos lo sectores del país andino y causó una avalancha de críticas al mandatario colombiano. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

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La embajada de Estados Unidos en Colombia emitió este miércoles una alerta para sus ciudadanos con el fin de evitar que se conviertan en un “objetivo” de la delincuencia. Resaltan que los delitos contra extranjeros en Colombia son motivo de preocupación para la misión diplomática.

Una de las principales indicaciones que dan es mantener un perfil bajo durante su estadía en Colombia, haciendo hincapié en evitar “joyas, relojes de lujo y ropa de diseñador; te convierten en un blanco fácil”. También sugieren evitar hablar de finanzas.

Frente a un delito o situación peligrosa, advierten claramente que “los delincuentes usan drogas que no se pueden ver, oler ni saborear para dejarte indefenso y así robarte, agredirte o abusar sexualmente de ti”. Además, en caso de ser víctimas de un robo, insisten en la no resistencia, enfatizando el principio de que “su vida es más valiosa que cualquier objeto”.

Las apps de citas

La alerta presta especial atención a las aplicaciones para tener citas con personas en Colombia, recordando que también son espacios aprovechados por los delincuentes para aprovecharse de los extranjeros.

“Tanto hombres como mujeres, que viajan solos o en grupo, han sido víctimas. Al conocer a alguien nuevo: reúnanse en lugares públicos. Cuéntale tus planes a un amigo de confianza. Haz capturas de pantalla del perfil, las fotos y la identificación de tu cita para compartirlas con él”, desarrollan.

Entre las recomendaciones de seguridad para sus ciudadanos, la embajada considera necesario recordarles que verifiquen la edad de las personas con las que acuerdan citas a través de aplicaciones. Acto seguido, les explica que la explotación sexual de menores es un delito grave en Colombia, castigado con penas de prisión en “condiciones difíciles”, y que incluso “solicitar favores sexuales a un menor es un delito. Alegar desconocimiento de la menor no constituye una defensa legal”.

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