Este es Zhu Jingyang, el embajador chino en Colombia que cuestionó Bruce Mac Master

El embajador Zhu Jingyang. Foto: Mauricio Alvarado

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de la discusión por la bajada temporal del Gobierno de Gustavo Petro de los aranceles a hilos fabricados en Colombia, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, entró en una discusión con el embajador chino en Colombia, Zhu Jingyang.

“El embajador de China en Colombia nos da lecciones de política industrial”, acusó Mac Master en X, luego de que el diplomático interviniera en la discusión para defender a China, después de que el empresario calificara a los industriales chinos como “depredadores asiáticos” en el debate sobre los aranceles.

“¿Cuántos consumidores ganarán? Proteccionismo (a favor de intereses creados de la minoría) podría ser muy ‘complaciente’ a corto plazo, pero, a mediano y largo plazo, malorientador por desanimar a progresar”, fue el mensaje con el que Jingyang entró a la discusión.

No es la primera vez que el diplomático, a través de esta red social, entra en discusiones con personalidades colombianas. En 2024 se enfrentó con la precandidata presidencial Vicky Dávila, cuando esta señaló que en su país “no hay libertades individuales” y viven con “una constante vigilancia”.

Durante esa discusión, Jingyang primero entró en la dinámica, en la que Dávila afirmaba que Nvidia, Microsoft y Apple, tres empresas estadounidenses, tienen más valor que toda la bolsa de valores de China. También afirmó que le gustaría que Dávila visitara su país y, al final, cerró la discusión alegando que “con personas que carecen de informaciones básicas y directas sobre mi país no pretendo argumentar”.

¿Quién es Zhu Jingyang?

Zhu Jingyang, de 53 años, nació en la provincia de Jiangsu, cuenta con un máster en Estudios Internacionales y es miembro del Partido Comunista de China. Se trata de un diplomático con más de 30 años al servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China y con conocimiento de nuestra región. Entre 1995 y 2004 trabajó en la Dirección General para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Después ocupó cargos diplomáticos en las embajadas chinas en Perú, Barcelona y Buenos Aires, hasta tomar posesión en Colombia como embajador en propiedad.

En su rol en el país, ha sido claro en su apoyo al desarrollo del Metro de Bogotá, destacando que, con el consorcio encargado, por fin se ven avances después de “más de 80 años” de intentos fallidos. Al mismo tiempo, ha enfatizado que su gobierno no interviene en el contrato entre la empresa privada china y la Alcaldía de Bogotá, bajo el cual se ejecuta la obra.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com