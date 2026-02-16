Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“No es una restricción al asilo”: embajador de la UE acerca de decisión sobre Colombia

El representante diplomático de la Unión Europea en Colombia, François Roudié, habló sobre la reciente decisión del Parlamento Europeo de denominar al país como un lugar seguro. Dice que no se trata de una restricción al asilo y que no es una evaluación sobre derechos humanos, sino un intento de perfeccionar el sistema de protección para quien lo reclama legítimamente.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María José Noriega Ramírez
María José Noriega Ramírez
16 de febrero de 2026 - 12:00 p. m.
Embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié.
Embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿Qué llevó al Parlamento Europeo a catalogar a Colombia como un país seguro y cómo repercute esto en el tema de asilo para los colombianos?

Hay repercusión en el mal uso del asilo. Esta decisión viene de una evaluación del funcionamiento del sistema democrático y de garantías jurídicas en Colombia. Por supuesto que hay personas, en particular defensores de derechos humanos, que pueden estar en situación de peligro, pero el sistema estatal puede ofrecer soluciones desde aquí. Es decir, se pueden encontrar respuestas a las amenazas...

María José Noriega Ramírez

Por María José Noriega Ramírez

@majonorimnoriega@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

François Roudié

Unión Europea

Colombia

Asilo

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.