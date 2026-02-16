“No es una restricción al asilo”: embajador de la UE acerca de decisión sobre Colombia

Embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

¿Qué llevó al Parlamento Europeo a catalogar a Colombia como un país seguro y cómo repercute esto en el tema de asilo para los colombianos?

Hay repercusión en el mal uso del asilo. Esta decisión viene de una evaluación del funcionamiento del sistema democrático y de garantías jurídicas en Colombia. Por supuesto que hay personas, en particular defensores de derechos humanos, que pueden estar en situación de peligro, pero el sistema estatal puede ofrecer soluciones desde aquí. Es decir, se pueden encontrar respuestas a las amenazas...