Empezó la extradición de “Fito”, la primera de un narcotraficante ecuatoriano

La audiencia de extradición inicia este viernes a las 15:00, hora local. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador anunció que por razones de seguridad, la diligencia se realizará de manera virtual y ‘Fito’ se conectará desde la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, La Roca, ubicada en la ciudad de Guayaquil, donde está recluido desde el pasado 25 de junio, cuando fue recapturado por las fuerzas de seguridad.

El Gobierno de Estados Unidos formalizó el 8 de julio la solicitud para la extradición de Macías Villamar, quien es requerido por la Justicia de ese país tras ser acusado por delitos como conspiración para la distribución internacional de cocaína, tráfico de armas, entre otros.

Posibles escenarios

Aunque el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, espera que sea un proceso expedito, los tiempos dependerán de las acciones y respuestas de Macías Villamar.

Tras el inicio del proceso a nivel diplomático y judicial entre ambos países, la audiencia que se realizará este viernes abre dos caminos.

En el primero, durante la diligencia, se consultará a Macías si acepta o no ser extraditado. En caso de que acepte, se aplicará un proceso simplificado. El presidente de la Corte Nacional envía el expediente a la Presidencia, donde se aprueba finalmente su extradición, para luego coordinar la fecha y condiciones de entrega.

Pero si se niega se abre el segundo escenario que extiende los plazos y podría tomar meses una resolución. Ante una negativa, se convoca a una nueva audiencia, la Fiscalía defenderá por qué debe ser extraditado y ‘Fito’ ejercerá su defensa. Luego, el presidente de la Corte tomará una decisión, si aprueba o no la extradición, pero puede ser apelada por alias ‘Fito’ y es un Tribunal el que conozca su caso.

Si en esta instancia se ratifica la extradición, pasará a la Presidencia. El ministro de Interior, John Reimberg, en una entrevista con un medio local, señaló que espera que “en un tiempo menor a un mes” se tengan “resultados positivos” sobre la extradición del criminal.

¿Por qué Estados Unidos pidió la entrega de ‘Fito’?

Las primeras medidas desde Washington en contra de ‘Fito’ llegaron en febrero de 2024, cuando el Gobierno estadounidense impuso sanciones contra ‘Los Choneros’ y ‘Fito’, para que queden bloqueadas todas las propiedades e intereses en propiedades que se encuentren en suelo estadounidense o en posesión o control de personas de ese país.

Un año después, el 2 de abril de 2025, las autoridades de Estados Unidos informaron que se presentaron siete cargos en contra de Macías Villamar ante un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York.

“El acusado era un líder despiadado y un prolífico narcotraficante de una violenta organización criminal transnacional. Al liderar la red de sicarios y traficantes de drogas y armas de 'Los Choneros' e importar cantidades potencialmente letales de cocaína a Estados Unidos, el acusado ha causado un grave daño a su propio país y a Estados Unidos, destino de la gran mayoría de los cargamentos de cocaína de ‘Los Choneros’“, afirmó el fiscal federal, John J. Durham.

Y detalló los cargos:

-Conspiración para la distribución internacional de cocaína.

-Distribución internacional de cocaína.

-Uso de armas de fuego para promover el narcotráfico.

-Contrabando de armas de fuego desde EE. UU.

-Conspiración para la compra de armas de fuego a través de testaferros.

“Esta acusación formal alega que el acusado y 'Los Choneros' contrabandearon armas de fuego desde Estados Unidos para impulsar sus violentas operaciones de narcotráfico”, declaró el agente especial a cargo, Jonathan Carson, de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio.

De ser declarado culpable, se enfrenta a una pena mínima obligatoria de diez años de prisión y hasta cadena perpetua.

¿Quiénes son ‘Los Choneros’?

La poderosa banda criminal ‘Los Choneros’ tuvo, por años, casi el control absoluto de las rutas de la droga que llegaba de Colombia y Ecuador y partía para Estados Unidos y Europa, en alianza con el Cartel de Sinaloa, de Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán.

Jorge Luis Zambrano, alias ‘Rasquiña’, era su máximo líder, pero fue asesinado en 2020. Junior Roldán y José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, quedaron a cargo. Pero a Roldán lo asesinaron en 2023, en Colombia.

‘Fito’ se convierte entonces en el único líder de ‘Los Choneros’. Ahora, inicia su proceso de extradición, siendo el primer narcotraficante ecuatoriano que enfrenta este proceso.

Fue condenado en 2011 a 34 años de cárcel por varios delitos como narcotráfico, asesinato y delincuencia organizada. Estuvo varias veces en prisión, donde mantuvo el control de varios pabellones en diferentes cárceles del país. Además de tener murales con su rostro y otros símbolos hacia su personalidad. Incluso, llegó a grabar, dentro de prisión, un video musical.

Cuando estalló la crisis carcelaria, ‘Fito’ llegó a emitir, desde la prisión, una especie de rueda de prensa sobre los acontecimientos que se estaban dando en el sistema penitenciario, acompañado incluso de personal carcelario.

En su último paso por la cárcel, el líder de ‘Los Choneros’ desapareció de prisión y estuvo prófugo cerca de un año y medio. Finalmente, fue recapturado el pasado 25 de junio en una mansión en Manta, su ciudad natal, donde tenía un búnker para esconderse.

Ese mismo día, el presidente Daniel Noboa anunció que esperaba un proceso de extradición expedito a Estados Unidos.

Extradición en Ecuador

La extradición de ecuatorianos hacia otros países estaba prohibido por la Constitución del país, pero desde el 9 de mayo de 2024 es posible y esta figura legal sigue vigente.

El cambio se produjo luego de que más del 64% de los ecuatorianos aprobaran la reforma en una consulta popular.

El primer ecuatoriano en ser requerido por la Justicia estadounidense fue Luis Gonzalo H. Ch, de 41 años, buscado por una Corte de Minneapolis, en un caso de violencia sexual a una menor de 13 años.

En su primera audiencia, en mayo de este año, Luis Gonzalo no aceptó ser extraditado. Ahora debe convocarse a una segunda audiencia y seguir el proceso que toma más tiempo. 👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

