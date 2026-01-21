Para ir al baño “tenemos que ir al bosque”: en Chile claman ayuda al gobierno por incendios

Un hombre observa las afectaciones tras un incendio forestal en la localidad de Lirquén, a 17 Kilómetros de distancia de la ciudad de Concepción, en la región del Biobío (Chile). Foto: EFE - ADRIANA THOMASA

Residentes del sur de Chile clamaban el martes ayuda entre las ruinas tras los voraces incendios forestales que han dejado hasta ahora 20 muertos y que en algunos casos podrían haber sido intencionados, según el gobierno.

Las altas temperaturas cedieron el martes y dieron un respiro a los bomberos que luchan para sofocar las llamas.

La tregua permitió a los afectados regresar a limpiar los escombros en los que quedaron convertidas sus casas tras ser arrasadas por el fuego que arde desde el fin de semana.

Bajo la densa humareda que cubre la región del Biobío, 500 km al sur de Santiago y epicentro de la catástrofe, Manuel Hormazábal reclama lo “esencial” por parte de autoridades.

“Es la luz. Nosotros aquí estamos a oscuras, aquí faltan linternas, lo básico, baños químicos, porque nosotros tenemos que ir al bosque a hacer nuestras necesidades”, sostiene este hombre de 64 años a la AFP, mientras agita sus manos ennegrecidas.

El fuego envuelve las regiones del Ñuble, la Araucanía y Biobío, donde murieron 19 de las víctimas.

Villas enteras quedaron arrasadas. Hay unos 7.237 damnificados, aunque la cifra tiende a crecer.

Los más afectados expresan su frustración ante la respuesta estatal.

“Al final solamente el pueblo ayuda al pueblo. No hay nadie más. Recién ahora se ve que llega cierta parte de autoridades, pero la ayuda es mínima”, sostiene María José Pino, veterinaria de 23 años.

El presidente Gabriel Boric ha visitado desde el domingo las tres regiones afectadas, donde se reunió con autoridades locales.

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, aseguró a la prensa que están trabajando “para que la ayuda llegue de la forma más rápida posible a los habitantes”.

Entre las medidas anunciadas está un bono de entre 350 y 1.500 dólares a las familias afectadas.

Incendios intencionales

Mientras sigue el combate del fuego, también lo hace la investigación sobre el origen de las llamas.

En un último reporte oficial, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, apuntó a que algunos incendios en el Biobío fueron intencionales.

“Han pasado pocas horas, por tanto, no hay elementos suficientes para tener conclusiones definitivas, pero los indicios (...) señalan que algunos de estos incendios, lamentablemente, son intencionales”, dijo Elizalde.

En esta misma instancia, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, detalló que se encontraron en un bosque “envases plásticos consumidos parcialmente por fuego, los cuales mantienen líquido acelerante” que aparentemente se usaron “con la finalidad de generar un incendio”.

En febrero de 2024, varios focos de incendios estallaron en los alrededores de la ciudad de Viña del Mar, a 110 km de Santiago, con un saldo de 138 muertos.

Investigaciones posteriores determinaron que bomberos y brigadistas forestales iniciaron intencionalmente el fuego, que avanzó con rapidez producto también de las altas temperaturas del verano.

Una tregua climática

El martes unos 4.000 bomberos combatían 21 incendios en las tres regiones. Las llamas han devorado unas 40.000 hectáreas de bosques y terrenos, de acuerdo al reporte actualizado de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Después de tres días a 30 ºC, los termómetros descendieron.

Los incendios avanzan más despacio, señaló Juan Quevedo, coordinador de emergencias nacionales de Bomberos.

“Al bajar la temperatura, se genera mayor humedad y cambia la dirección del viento, lo que contribuye a que amainen” las llamas, explicó a la AFP.

Sin embargo, el fuego no ha sido controlado.

Los bomberos se esfuerzan principalmente por apagar focos activos en localidades como Florida o Laja, en Biobío.

En el primer punto, el fuego es intenso. “Hay mucha gente en riesgo”, comenta el transportista Jorge Flores, de 50 años.

Para la próxima semana, no obstante, los pronósticos no son buenos. “Hay altas temperaturas, entonces no hay que bajar los brazos”, remarcó el jefe de bomberos.

El lunes comenzó la entrega de los cuerpos de las víctimas a sus familias, tras pruebas de ADN. Varios quedaron completamente calcinados.

Hasta este martes habían sido identificados los restos de cinco personas.

“No podemos dar un plazo de resultados; esperamos que sea dentro de esta semana, pero podría demorarse más”, dijo a la AFP una fuente del servicio médico legal de Biobío.

