En Chile, Jara se preocupa por la “democracia” mientras que la derecha rodea a Kast

El candidato ultraderechista, José Antonio Kast, que este domingo quedó segundo en las elecciones presidenciales de Chile, y pasó a la segunda vuelta contra la izquierdista, Jeannette Jara, dijo que es tiempo de “un cambio real” y de “reconstruir la patria”.

“Requerimos unidad para avanzar en seguridad, en vivienda, en educación y en todos los temas que se han visto muy afectados por malas políticas de este gobierno”, dijo el candidato.

Kast ya tiene asegurado el apoyo de los candidatos de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, y de la extrema derecha más radical, Johannes Kaiser, quienes quedaron en cuarto y quinto lugar, respectivamente, por detrás del populista de derechas Franco Parisi, quien quedó en tercer lugar y fue la sorpresa de la noche.

Por su parte, la candidata oficialista dijo que Chile es un país “con mucho futuro y esperanza” y pidió cuidar la democracia para no ponerla “en riesgo” de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

“No olvidemos lo bueno que somos como país, no dejemos creer que no lo somo. Somos un país inmenso, grande, hermoso, solidario y con mucho futuro y esperanza”, aseguró Jara.

La exministra de Trabajo del actual Gobierno de Gabriel Boric se impuso con el 26,6 % de los votos, mientras que el abogado ultracatólico logró el 24,15%, con más del 77 % de los votos escrutados.

El resultado es bastante más ajustado de los que pronosticaban los sondeos antes de la veda electoral, que le daban a Jara una victoria por encima del 30 %.

Sin mencionar explícitamente a su contrincante, la militante comunista ha dicho que “la democracia hay que cuidarla y valorarla”.

“Nos costó mucho recuperarla para que hoy se ponga en riesgo”, indicó Jara, que recordó la “campaña horrible” llevada a cabo en redes sociales por perfiles ultraderechistas ligados a Kast contra la candidata de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, quinta en los comicios.

“Esos hechos en política no se pueden permitir”, agregó la abogada y administradora, de 51 años.

