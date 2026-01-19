En EE. UU. “hay una política deliberada de limpieza racial”: experta en migraciones

En medio de unos enfrentamientos en Minneapolis, Estados Unidos, se lee una pancarta que dice: “Fuera ICE”.
Foto: EFE - OLGA FEDOROVA
Naufragios, fosas comunes, mutilaciones, violaciones y desaparecidos eran las noticias sobre los migrantes en los periódicos mexicanos cuando Soledad Álvarez Velasco llegó a Ciudad de México a cursar un doctorado en antropología social hace casi dos décadas. Ecuatoriana, como muchas de las víctimas que encontraba en la prensa, y ella misma inmigrante desde niña, supo entonces que entender los éxodos contemporáneos sería su misión. Hoy es una de las expertas en migraciones indocumentadas en el continente y profesora de la Universidad de...
Por Lina Britto | Especial para El Espectador
