En EE. UU. “hay una política deliberada de limpieza racial”: experta en migraciones

Mientras el asesinato de una ciudadana participante de los grupos de resistencia contra ICE intensifica el debate sobre la política migratoria de la administración Trump, una conversación con la antropóloga Soledad Álvarez Velasco nos invita a ver más allá de la coyuntura para entender los éxodos y la violencia detrás del sueño americano.

Lina Britto | Especial para El Espectador
19 de enero de 2026 - 12:00 a. m.
En medio de unos enfrentamientos en Minneapolis, Estados Unidos, se lee una pancarta que dice: “Fuera ICE”.
Foto: EFE - OLGA FEDOROVA

Naufragios, fosas comunes, mutilaciones, violaciones y desaparecidos eran las noticias sobre los migrantes en los periódicos mexicanos cuando Soledad Álvarez Velasco llegó a Ciudad de México a cursar un doctorado en antropología social hace casi dos décadas. Ecuatoriana, como muchas de las víctimas que encontraba en la prensa, y ella misma inmigrante desde niña, supo entonces que entender los éxodos contemporáneos sería su misión. Hoy es una de las expertas en migraciones indocumentadas en el continente y profesora de la Universidad de...

Por Lina Britto | Especial para El Espectador

