En EE. UU. la gente está dejando de apoyar deportaciones de Trump, según encuestas

Encuestas publicadas el domingo muestran una caída del apoyo de los estadounidenses a las medidas de línea dura del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal, cuando el republicano celebra seis meses de su regreso al poder.

Trump ganó las elecciones del año pasado en parte gracias a la promesa de lanzar una histórica campaña de deportación y llegó a calificar a los inmigrantes irregulares de “salvajes” y “animales”.

El 55% de los encuestados considera que las redadas —frecuentemente vistas en línea en videos virales con agentes enmascarados y no identificados que detienen a personas en la calle— han ido demasiado lejos, según CNN.

Esta cifra representa un aumento del 10% con respecto a una encuesta similar realizada en febrero, un mes después de que Trump asumiera el cargo.

El 57% dijo que se opone a los planes de construcción de centros de detención masiva, y solo el 26% apoyó la idea, según CNN.

El sondeo de CBS News revela que el 56% de los estadounidenses cree que la administración Trump ataca a los migrantes que no representan una amenaza para la seguridad pública, un aumento con respecto al 47% del mes pasado.

Según la encuesta, solo el 49% de los estadounidenses aprueba las políticas migratorias de Trump, por debajo del 54% del mes pasado y del 59% de febrero.

Sin embargo, el respaldo sigue siendo casi unánime entre los republicanos, con un 91% a favor de las deportaciones.

La oposición entre los independientes se sitúa, no obstante, en el 59% y entre los demócratas, en el 86%.

Trump, que volvió a la Casa Blanca en enero luego de un primer mandato de 2017 a 2021, celebró los primeros seis meses de su segunda presidencia con una visita a su club de golf en Virginia, cerca de Washington. También destacó que este período es “aclamado como uno de los más trascendentales de cualquier presidente”.

“Seis meses no es mucho tiempo para haber revivido por completo un país importante”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. “Hace un año, nuestro país estaba MUERTO, con casi ninguna esperanza de resurgimiento”, dijo, y agregó que ahora Estados Unidos es el “país más respetado del mundo”.

En línea con otros sondeos, la encuesta de CBS News reveló que el índice de aprobación general de Trump va en caída. Actualmente, solo el 42% de los estadounidenses aprueba su gestión, en comparación con el 53% en febrero.

