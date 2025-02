En escandalosa entrevista, Milei trató de “aclarar” la polémica por criptomonedas

Una mujer observa en una entrevista televisiva al presidente de Argentina, Javier Milei, en la que el dirigente afirmó que difundió, pero no promocionó la criptomoneda $Libra y se negó a asumir responsabilidades por los damnificados ante el súbito desplome de ese activo. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

La polémica por las criptomonedas promocionadas por el presidente de Argentina, Javier Milei, no para de crecer. Este 17 de febrero, el mandatario dio una entrevista destinada, entre otras, a abordar por qué le dio difusión a la criptomoneda $Libra, sin tener en cuenta las posibles consecuencias. Luego se conoció que la entrevista fue manipulada: las preguntas habrían sido pactadas y las respuestas cambiadas.

Esto se supo a partir de segmentos que no aparecieron en la trasmisión original de la entrevista del canal TN y que se difundieron posteriormente en el perfil de YouTube de la misma cadena. El hecho ha generado críticas en torno a la transparencia de la charla, lo que se suma a las polémicas respuestas que dio el presidente.

El viernes 14 de febrero, el también economista promovió la criptomoneda $Libra por medio de su cuenta X, en donde lo siguen casi cuatro millones de usuarios. La cotización de la moneda se elevó de US$4,7 a US$4.500 millones, valor que rápidamente se desplomó y afectó a inversores tanto locales como internacionales.

En medio de este escándalo, el presidente podría ser investigado por la posible comisión de delitos, después de que 40.000 personas, aproximadamente, se vieran afectas por haber invertido en la moneda respaldada por Milei.

Para defender sus acciones, el jefe de la Casa Rosada explicó en la entrevista del lunes que los inversores sabían muy bien el riesgo. Afirmó, con un ejemplo, que “si vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo, si vos sabés que tiene esas características?”. De igual manera, recalcó que las personas realizaron esta acción “voluntariamente” y que él “no promovió, sino que difundió” información para invertir en la criptomoneda. Remarcó que “obró de buena fe”.

Después de la entrevista, realizada a las 3:00 p. m. por el periodista Jonatan Viale y emitida bajo el control del gobierno a las 8:00 p. m., la cadena de noticias argentina “Todo Noticias” (TN) publicó la versión completa en su canal de YouTube, incluyendo segmentos no emitidos originalmente.

Una vez se adentran en el asunto de $Libra, se escucha al presidente diciendo: “¿No era que se pactaban las preguntas?”, a lo que Viale responde: “Sí, sí, acá: estas me las anotó [Manuel] Adorni [jefe de comunicaciones del presidente]. Estas Karina Milei [su hermana y principal asesora]. [Santiago] Caputo [asesor de Milei] estas...”.

La conversación continúa y el periodista insiste en indagar sobre la responsabilidad de Milei al trinar en calidad de presidente y no en la de un ciudadano cualquiera, como lo pretendía exponer el mandatario.

En ese punto, el mismo Caputo interrumpe la conversación y le susurra algo al oído al jefe de Estado. Tras la interrupción, Viale dice, mirando a quienes están detrás de cámaras, que entiende la situación y que la respuesta que venía dando Milei podría generarle “un quilombo [problema] judicial”. El reportero, entonces, espera instrucciones sobre cómo retomar la entrevista para concluirla.

El periodista Ari Lijalad publicó en su cuenta de X: “Así le dan órdenes a Jonatan Viale (periodista quien entrevistó a Milei). Eso es encubrimiento, y queda todo grabado”.

El actual vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa realizada este 18 de febrero, afirmó que “equivocado, en mi parecer y en el del presidente, Santiago Caputo corta la entrevista porque tiene el defecto de la excelencia y notó que se podía prestar a la confusión a alguna parte de la audiencia y decidió cortar la nota”. “Santiago no sabe que la dinámica es no cortar las notas por ningún aspecto, por nada, y bueno, cuando ves los tres minutos de contexto fue para eso, para no confundir”.

Aunque aún no se conocen las razones de cómo y por qué se subieron aquellos segmentos, según El País la inclusión de los cortes no emitidos en vivo fue, probablemente, un error de los equipos de comunicación de la Casa Rosada, sede del poder Ejecutivo de Argentina. Esto, debido a que el círculo de Milei tenía acceso a la grabación antes de su emisión, lo que les habría permitido aprobar y revisar los segmentos por difundir.

Posibles consecuencias por la criptomoneda

En discusión está si la promoción de aquel valor digital podría constituir una estafa. Se habla, además, de un posible conflicto de intereses y abuso de poder a la luz del Código Penal, según el cual un funcionario público no puede beneficiarse de negocios sobre los cuales tiene influencia debido a su cargo.

Es decir, si se demuestra que Milei o personas de su entorno obtuvieron ganancias con la criptomoneda, podrían verse enfrentados a cargos por negociaciones incompatibles con la función pública.

Aunque aún no están claras las consecuencias jurídicas, se ha instado a llevar a cabo investigaciones judiciales. La jueza federal María Servini y el fiscal Eduardo Taiano recibieron denuncias que acusan a Milei por una presunta estafa que afectó aproximadamente a 40.000 personas, con pérdidas que se estiman en US$100 millones.

También se ha instado a un juicio político desde el ámbito legislativo, en donde sectores de la oposición lo han acusado de un mal desempeño y de posibles delitos en el ejercicio de sus funciones. También se ha solicitado la intervención de la Oficina Anticorrupción para investigar conductas impropias vinculadas a este escándalo.

