En México, grupos de autodefensas contraatacan al narco con fusiles y granadas

En zonas rurales de Guerrero, donde la presencia del Estado mexicano es limitada, han surgido grupos de autodefensa integrados por civiles que buscan hacer frente a la violencia de los cárteles. Las autoridades mexicanas apuntan a que, si bien comprenden el origen de estos grupos en contextos de inseguridad, la formación de civiles armados fuera del marco legal representa un riesgo adicional, ya que puede derivar en abusos y mayores índices de violencia.