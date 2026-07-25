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25 de julio de 2026 - 09:47 p. m.

En nombre de su padre, Flávio Bolsonaro oficializa su candidatura presidencial en Brasil

Asolado por una seguidilla de crisis políticas, el derechista brasileño Flávio Bolsonaro fue nombrado oficialmente el sábado como candidato para enfrentar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre, en un acto en el que se asumió como heredero de su padre, el exmandatario preso Jair Bolsonaro.

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Agencia AFP

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