Psicosis posparto o asesinato premeditado: jurado no logra decidir destino de Lindsay Clancy

El abogado defensor de Lindsay Clancy, Kevin Reddington, habla con los periodistas al salir del juzgado durante el juicio de Clancy en Plymouth, Massachusetts, el 27 de agosto de 2026. Foto: AFP - JOSEPH PREZIOSO

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El juicio contra Lindsay Clancy, la mujer de 36 años acusada en Estados Unidos de matar a sus tres hijos en 2023, parece estancado. Tras un cuarto día de deliberaciones, el jurado se reunió sin llegar a un acuerdo. El juez les pidió, no obstante, que, ante la vasta cantidad de evidencia presentada durante las audiencias, volvieran a reunirse el miércoles, hasta llegar a un veredicto.

¿Qué pasó en el caso Lindsay Clancy?

Clancy, enfermera de profesión, es acusada de haber asesinado a sus tres hijos, Cora (5 años), Dawson (3) y Callan (ocho meses), con bandas elásticas para hacer ejercicio en su casa, ubicada en Duxbury, Massachusetts, en enero de 2023.

Luego de eso, la mujer se habría arrojado por una ventana del segundo piso de la vivienda, lo que le causó lesiones que la dejaron en silla de ruedas de por vida.

El marido (hoy exesposo), Patrick Clancy, fue quien encontró a los niños sin vida y llamó al 911, luego de haber salido a comprar comida.

Durante el juicio, Lindsay Clancy no ha negado que haya matado a los niños, pero sí se ha declarado no culpable debido al estado de su salud mental. La defensa de la mujer sostiene que ella venía sufriendo de una psicosis posparto que le producía alucinaciones y que no fue atendida oportunamente.

¿Qué es la psicosis posparto?

La psicosis posparto es una urgencia médica que afecta a entre una y dos mujeres por cada mil partos, señaló Sally Wilson, coordinadora nacional de formación de la organización benéfica británica Action on Postpartum Psychosis.

El caso de Clancy es “un desenlace increíblemente angustiante y poco frecuente de la psicosis posparto”, declaró a la AFP.

Durante los alegatos finales, el abogado de Clancy, Kevin Reddington, recordó que la madre había pedido ayuda en muchas ocasiones antes de los asesinatos y había recibido una “atención pésima” por parte de los médicos a los que consultó.

Durante el juicio, Patrick Clancy (hoy exesposo de la acusada), así como otros familiares, testificaron que Lindsay era una madre entregada y amorosa, pero que su salud física y mental se deterioró rápidamente tras el nacimiento del último bebé.

¿Qué argumenta la fiscalía?

La fiscalía, en contraste, ha rechazado el argumento de la salud mental en torno a los asesinatos y afirma, en cambio, que ella había planeado matar a sus hijos y que era capaz de comprender las consecuencias de sus actos.

La fiscalía reconoció que Clancy “padecía una enfermedad mental” y había intentado suicidarse, pero argumentó que los asesinatos fueron premeditados y particularmente crueles.

¿Por qué el jurado no ha llegado a un veredicto?

Este martes el jurado, compuesto por nueve mujeres y tres hombres, terminó su cuarto día de deliberaciones sin llegar a una decisión unánime sobre si Clancy es culpable o no.

“Después de muchas horas de deliberación, no podemos llegar a un acuerdo unánime”, dice el jurado.

Tras notificarle esto al juez del tribunal de Plymouth (Massachusetts), William Sullivan, este les ordenó seguir deliberando. El togado les resaltó que en el juicio participaron más de 80 testigos y se analizaron más de 300 pruebas documentales.

¿Qué pasa si el jurado no llega a un veredicto?

Cuando un jurado definitivamente no llega a un veredicto, el juicio puede llegar a ser declarado nulo.

NBC recuerda que esto fue lo que ocurrió en 2024 en el caso de Karen Read, acusada de matar a su novio: el juez declaró la nulidad al quinto día sin consenso en el jurado.

¿Qué impacto ha tenido el caso en Estados Unidos?

El caso ha polarizado nuevamente a Estados Unidos, entre quienes piden que Clancy sea condenada sin contemplaciones y quienes defienden su inimputabilidad y exigen mejor atención en salud mental para las mujeres en posparto.

Voces políticas de derecha han condenado el nivel de violencia de los asesinatos y a los partidarios de la acusada que se congregaron frente al tribunal.

“Lindsay Clancy merece morir por haber asesinado a sus tres hijos”, escribió en redes sociales Katie Miller, podcaster y esposa de Stephen Miller, asesor principal del presidente Donald Trump.

“Estaba haciendo todo lo posible por conseguir ayuda y, por alguna razón, el sistema le falló”, dijo Adrienne Griffen, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Maternal Mental Health Leadership Alliance.

“La pregunta que todos se hacen es cómo evitar que algo así vuelva a ocurrir”, señaló Griffen, al considerar que es necesario otorgar mayores recursos a las madres.

Como recuerda BBC, desde el inicio del juicio, incluso han circulado en internet teorías conspirativas sobre que Patrick Clancy estaría implicado en los hechos. Sin embargo, nunca ha sido considerado sospechoso por los investigadores del caso.

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