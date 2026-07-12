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En Roswell, la ciudad obsesionada por los ovnis, los archivos desclasificados decepcionan

Trump prometió revelar los secretos del gobierno sobre ovnis este verano. Los archivos llegaron borrosos y censurados. Hasta sus propios votantes en el festival de ovnis más famoso de EE. UU. quedaron frustrados.

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Reis Thebault y Paul Ratje | The New York Times
12 de julio de 2026 - 11:33 p. m.
En mayo, el Pentágono publicó documentos secretos sobre los ovnis.
En mayo, el Pentágono publicó documentos secretos sobre los ovnis.
Foto: AFP - HANDOUT

Como tantos otros terrícolas, John Darr vino a Roswell, Nuevo México, en busca de respuestas. Sin embargo, este mes se marchó del festival anual de ovnis de la ciudad con aún más preguntas. “Dinos de una vez: ¿hay extraterrestres o no los hay?”.

Se suponía que este iba a ser el verano de las revelaciones. El presidente Donald Trump había prometido desvelar todos los secretos del gobierno sobre los objetos voladores no identificados y sus pasajeros extraterrestres. A la expectación se sumó la recién estrenada superproducción de Steven...

Por Reis Thebault y Paul Ratje | The New York Times

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