En Roswell, la ciudad obsesionada por los ovnis, los archivos desclasificados decepcionan

En mayo, el Pentágono publicó documentos secretos sobre los ovnis.
Foto: AFP - HANDOUT
Como tantos otros terrícolas, John Darr vino a Roswell, Nuevo México, en busca de respuestas. Sin embargo, este mes se marchó del festival anual de ovnis de la ciudad con aún más preguntas. “Dinos de una vez: ¿hay extraterrestres o no los hay?”.
Se suponía que este iba a ser el verano de las revelaciones. El presidente Donald Trump había prometido desvelar todos los secretos del gobierno sobre los objetos voladores no identificados y sus pasajeros extraterrestres. A la expectación se sumó la recién estrenada superproducción de Steven...
Por Reis Thebault y Paul Ratje | The New York Times
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