En vivo: mesas cerradas en Chile, comienza el conteo de votos de las presidenciales

Chile vota para elegir presidente este domingo entre dos candidatos favoritos, la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, en comicios marcados por el temor a la delincuencia, que una mayoría vincula con la migración irregular.

Pese a ser uno de los países más seguros del continente, el aumento del crimen en los últimos años propulsó a la extrema derecha y su plan de deportaciones masivas y combate frontal a la delincuencia.

Jara, una comunista moderada que representa a una coalición de centro-izquierda, y Kast, jefe del Partido Republicano, encabezan la intención de voto entre los ocho aspirantes a suceder al izquierdista Gabriel Boric.

Sin embargo, ninguno alcanzaría el apoyo suficiente para evitar un balotaje el 14 de diciembre.

La ultraderecha también tiene opciones de avanzar con Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, tercero en los sondeos y visto como la versión chilena del presidente argentino, Javier Milei

“Falta mano dura en Chile, es muy blanda. Si no se entra con todo, ¿cómo va a ser? (...) Hay que cerrar la frontera y a los irregulares todos para afuera”, dijo a la AFP Raúl Lueiza, un trabajador de la construcción, de 64 años, tras emitir su voto por Kaiser en Santiago.

Si “gana la extrema derecha es como retroceder en tantas cosas que se han ganado en beneficio de las mujeres, que aunque Kast lo niegue es un gallo (una persona) machista”, afirmó en cambio Patricia Orellana, una vendedora de 56 años tras sufrajar por Jara.

Los colegios electorales de Chile cerraron este domingo sus puertas para arrancar el conteo de votos en unas presidenciales que previsiblemente no se resolverán en primera vuelta y a las que llega como favorita la candidata única del progresismo, Jeannette Jara, pero aparentemente sin el apoyo suficiente para evitar una segunda vuelta.

Con largas filas en las calles y dentro de los colegios electorales, la participación electoral ha sido una de las grandes protagonistas de la jornada porque por primera vez en unas elecciones presidenciales el voto ha sido obligatorio.

Aunque el cierre oficial de los colegios es a las 18:00 hora local (21:00 GMT), todos los votantes que están en la fila tienen derecho a sufragar, por lo que es probable que el inicio del conteo se atrase en varios de los centros de votación.

“Defiende la verdad con la fuerza y el valor, defiende la verdad contra el zurdo y el traidor”. Así resuena la pieza de heavy metal en los actos de campaña del ultraderechista Kaiser.

La canción recuerda a las que retumban en los mítines del presidente argentino, Javier Milei.

La letra y la voz fueron hechas por colaboradores de la campaña, pero todos los instrumentos fueron producidos con IA, confirmó el equipo de Kaiser a la AFP.

No ha sido el único que utilizó esta herramienta en campaña. El progresista Marco Enríquez-Ominami, que apenas marca en las encuestas, creó parte de su publicidad electoral con IA.

En uno de sus videos, muestra a su rival Kast con la pose y vestimenta del exdictador Augusto Pinochet (1973-1990).

O a Matthei piloteando uno de los aviones Hawker Hunter que bombardearon el palacio presidencial durante el golpe de Estado que derrocó al socialista Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973.

La candidata chilena de izquierda Jeannette Jara criticó a sus rivales de ultraderecha por “exacerbar el temor” y afirmó que eso no basta para gobernar Chile, tras votar en las presidenciales de este domingo.

Jara, una comunista que compite en representación de una amplia coalición de centro-izquierda, lidera la intención de voto junto a José Antonio Kast, jefe del Partido Republicano, aunque sin suficiente margen para evitar un balotaje en diciembre.

La candidata cuestionó la campaña de sus contrincantes tras sufragar en Conchalí, en el norte de la capital chilena.

“El odio, la crítica al otro, exacerbar el temor, no da para gobernar un país. Para gobernar un país se requiere tener capacidad de acuerdo, tener capacidad de diálogo y empatizar con quienes viven el sacrificio todos los días”, declaró Jara.

Millones de chilenos se acercaron este domingo en ambiente festivo para participar en la primeras elecciones presidenciales con voto obligatorio para todo el censo nacional, incluido cerca de un millón de extranjeros, en una jornada con calor, largas filas, aglomeraciones y ausencia de incidentes reseñables.

Un proceso que se perfila como una suerte de primaria para la ultraderecha y la derecha, que concurren por separado frente a la candidata única de la izquierda, la ex ministra de trabajo y dirigente comunista, Jeanette Jara, a la que los pronósticos dan como ganadora pero con la necesidad de probarse en una segunda vuelta.

Jara fue la última de los ocho candidatos en votar, y lo hizo cerca del mediodía, momento de mayor afluencia, frente a sus dos principales rivales, el ultracatólico, José Antonio Kast, y el ultraliberal, Johannes Kaiser, que lo hicieron a primera hora de la mañana, y casi al mismo tiempo.

