EN VIVO | Kast vs. Jara: siga la recta final de las elecciones presidenciales en Chile

El candidato a la Presidencia de Chile por el Partido Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast. Foto: EFE - Elvis González

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los sondeos señalan como favorito a José Antonio Kast, un abogado de 59 años, devoto católico y padre de nueve hijos, que promete deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.

Su rival es Jeannette Jara, una abogada de 51 años de origen humilde, exministra de Trabajo oficialista que redujo la jornada laboral a 40 horas. Promete subir el sueldo mínimo y defender las pensiones.

Tras votar en la comuna de Paine, a 40 km de Santiago, Kast fue ovacionado por una multitud a los gritos de “¡Presidente!”.

Prometió un gobierno de unidad si gana el balotaje. “Quien gane (...) va a tener que ser presidenta o presidente de todos los chilenos”, dijo a periodistas luego de sufragar.

Jara votó en Conchalí, el barrio humilde de Santiago donde creció, y pidió un Chile sin odio ni miedo. Prometió “combatir de frente el narcotráfico, la corrupción”.

“Voy a votar por Kast porque me da más confianza. El comunismo en ninguna parte del mundo ha sido positivo”, dijo a la AFP José González, un transportista de 74 años, en una fila de votación en el centro de Santiago.

Kast ha repetido durante la campaña que Chile “se cae a pedazos”. Este es su tercer intento de llegar a la presidencia, ahora como candidato del Partido Republicano que fundó hace cinco años, porque la derecha tradicional le parecía muy blanda.

En sus actos públicos, detrás de un vidrio blindado en uno de los países más seguros de la región, este exdiputado presenta a Chile casi como un Estado fallido dominado por el narco, que se aleja del “milagro económico” que lo tornó una de las naciones más exitosas de Latinoamérica.

“Lo importante, más que los beneficios sociales, es el trabajo, la seguridad. Que la gente pueda salir de su casa sin tener miedo y regresar en la noche y no pensar que en las esquinas le va a pasar algo”, declaró a la AFP Úrsula Villalobos, una ama de casa de 44 años que votará a Kast.

Siga en esta ventana todas las novedades en las elecciones. Sugerimos recargar la página para recibir nuevas actualizaciones.

Aunque Jara ganó la primera vuelta de noviembre con el 26,9 % de los votos, tiene poco espacio hacia donde crecer porque en primera vuelta los candidatos competitivos eran de derechas y ella es la candidata única de una amplia e inédita coalición progresista que va desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana.

La impopularidad del Gobierno y su militancia comunista le habrían dificultado captar nuevos votos -según expertos-, pese a sus intentos por apelar al miedo a la ultraderecha y por defender su liderazgo al frente de leyes emblemáticas como el aumento del salario mínimo, la reforma de pensiones o la reducción de la jornada laboral a 40 horas.

Kast, en tanto, quedó segundo (23,9 %), pero la misma noche de la primera vuelta ya recibió el apoyo sin condiciones de la derecha tradicional y de otra extrema derecha aún más radical, sumando así más del 50 %.

Todas las encuestas publicadas antes del inicio de la veda electoral y las que circulan de manera clandestina pronostican una clara victoria de Kast sobre Jara, aunque la incógnita está en el margen del triunfo, ya que algunos sondeos indican que podría ser de hasta 20 puntos.

Los candidatos a la Presidencia de Chile votaron este domingo en sus respectivas comunas de origen, en una jornada que transcurre con total normalidad y en la que el Gobierno aseguró que el traspaso de mando “será tranquilo y republicano”.

El más madrugador fue el ultraderechista José Antonio Kast (59 años), favorito en todas las encuestas y quien prometió “gobernar para todos” si sale elegido este domingo.

“Si hoy día fuéramos electos como equipo, vamos a preocuparnos mucho de dejar claro que somos un equipo a disposición de todos los chilenos, más allá de las diferencias políticas”, indicó Kast tras depositar su voto en la comuna rural de Paine, junto a su esposa, María Pía Adriasola, y uno de sus nueve hijos.

“Vamos a dejar la vida por reconstruir nuestra patria, por eso apelamos a la unidad”, agregó el exdiputado ultracatólico, que compite por tercera vez a La Moneda (2017 y 2021) y que ha basado su campaña en prometer mano dura contra la delincuencia y la migración irregular.

En el otro extremo de la ciudad, en la comuna de Conchalí, la izquierdista y exministra Jeannette Jara criticó la “oposición obstruccionista” que ha hecho el Partido Republicano de Kast estos cuatro años al Gobierno de Gabriel Boric y pidió a la ulraderecha una oposición “responsable” si es ella quien finalmente gana este domingo.

“Las políticas públicas que implemente van a estar orientadas al bien común, al bien general de la población y no de unos pocos. Esa es una gran diferencia del proyecto político que me toca representar”, añadió la abogada y administradora pública, de 51 años.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com