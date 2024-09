En vivo: primer debate entre Trump y Harris, camino a las elecciones de EE. UU.

La vicepresidenta estadounidense y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris (i), y su rival republicano, el expresidente Donald Trump. Foto: (EPA) EFE - REBECCA DROKE / JIM LO SCALZO

Kamala Harris y Donald Trump se enfrentan este martes en un debate electoral en el que intentarán convencer a los estadounidenses indecisos para inclinar la balanza a su favor en unas elecciones presidenciales muy reñidas.

Este primer debate entre ellos, y quizá el único, tendrá lugar en Filadelfia, la cuna de la democracia y donde se cree que se cosió la primera bandera estadounidense.

🔑Las claves en la antesala del debate

Trump y Harris estarán de pie, detrás de un atril. Sus únicas armas serán un bloc de notas, un bolígrafo y un vaso de agua. No habrá público. Los micrófonos solo estarán encendidos cuando les toque hablar.

Disponen de 90 minutos para convencer a los millones de espectadores que seguirán el duelo televisivo organizado por la cadena ABC.

La economía es la principal preocupación de los ciudadanos, así que es muy probable que parte del debate gire en torno a cómo piensa cada uno abaratar el costo de la vida. También se hablará del asimismo de migración irregular en la frontera con México y del derecho al aborto, que Harris defiende a capa y espada y sobre el que Trump prefiere no explayarse para evitar ahuyentar votos.

🔴 En vivo: el debate entre Trump y Harris

Davis ha cuestionado las posturas de Kamala Harris: la vicepresidenta dijo que prohibiría el fracking, ahora dice que no. También tenía una posición sobre las armas de asalto y la frontera, y ahora tiene otra. ¿Por qué cambian tanto sus políticas?

La respuesta de Harris: La candidata dijo que sus valores no han cambiado. Empezó hablando del fracking, un tema clave en el estado de Pensilvania, donde se realiza el debate. Recordó que ella desempató en el Congreso el debate para crear nuevos arrendamientos y concesiones de fracking, pero también dijo que le interesa invertir en energías verdes para no depender del petróleo.

“Kamala es marxista”

“Kamala quiere que todos aborten a los nueve meses... Quieren ejecutar a los bebés”

“La gente se está comiendo sus gatos y perros”

“Estamos camino a convertirnos en Venezuela con esteroides”

“Soy una amenaza para la democracia”

El conductor ABC News, David Muir, introdujo una pregunta sobre la migración para la candidata Kamala Harris, recordándole que esta fue la tarea especial que le asignó el presidente Joe Biden. ¿Cómo la ha manejado? ¿Hubiera hecho algo distinto?

La respuesta de Harris: “Soy una persona que ha procesado (como fiscal) a personas que trafican armas. Quiero decir que los senadores más conservadores no apoyaron una ley, que yo apoyé, para enviar 1.500 agentes extra a la frontera que les hubieran pedido ayudar a quienes están cumpliendo sus labores. Esos recursos también nos habrían ayudado a procesar a los traficantes. ¿Qué pasó? Donald Trump llamó a esos congresistas y les pidió que no aprobaran la ley. ¿Y saben por qué? Porque prefería ese problema en lugar de enfrentarlo. El país necesita un líder que aborde soluciones y no que quiera mantener los problemas en lugar de arreglarlos”.

Harris se refería a una ley bloqueada por los republicanos en febrero que, en efecto, habría permitido el envío de más recursos a la frontera.

La pregunta para Trump: ¿Cómo deportaría a los migrantes? ¿Usaría la Guardia Nacional?

El expresidente dijo antes del debate que quiere utilizar la Guardia Nacional y la policía local para deportar a 11 millones de personas y por eso Muir le preguntó cuál es su plan para ejecutar estas deportaciones. Trump evadió la pregunta y eligió atacar a los migrantes diciendo que los índices de criminalidad en todo el mundo están “bajando” debido a que todos los criminales están llegando a su país.

La conductora del debate, Linsey Davis, introdujo una pregunta sobre el derecho al aborto, que Harris defiende a capa y espada, y que Trump prefiere no explayarse en explicaciones para evitar ahuyentar votos.

La pregunta para Trump: ¿Por qué deben confiar en usted sobre sus posiciones frente al aborto? Esta pregunta llega debido a los continuos cambios de postura frente a este tema.

La respuesta: El expresidente criticó las posturas “radicales” de los demócratas frente al aborto y aseguró que sus políticas permitían la interrupción del embarazo hasta los nueve meses. Esto es totalmente falso, como lo dijo la presentadora Davis: “No hay ningún estado en este país donde sea legal matar a un bebé después de su nacimiento”.

Los candidatos están en el escenario. Harris se acercó a Trump y le ofreció la mano. Él se la estrechó.

😨 El saludo entre Trump y Kamala Harris:pic.twitter.com/FMw00wp9eW — Emilio Doménech (@Nanisimo) September 11, 2024

La primera pregunta en el debate presidencial fue sobre economía. ¿Está el país mejor que hace cuatro años?

La respuesta de Harris: “Vengo de la clase trabajadora. Soy la única en este escenario con un plan para la clase trabajadora. Creo en la ambición del pueblo estadounidense y por eso imagino y planeo crear una economía de oportunidades”. La candidata mencionó sus políticas de reducción de costos de la vivienda y apoyo para las pequeñas empresas. No contestó directamente a la pregunta.

La respuesta de Trump: “Están tomando puestos de trabajo que ahora mismo ocupan afroamericanos e hispanos... Yo recibí miles y miles de millones de dólares de China. Kamala y Biden nunca eliminaron los aranceles. Yo tenía aranceles y NO HABÍA INFLACIÓN. Ahora tenemos la peor inflación en la historia de nuestra nación”.

En primer lugar, Trump desinforma al señalar que los migrantes han tomado los puestos de trabajo en el país. Muchos expertos han encontrado que el crecimiento reciente y la menor inflación se debieron a la inmigración que impulsó el crecimiento de la fuerza laboral, como señala este artículo de la NBC.

En segundo lugar, parece que todavía no entiende cómo funcionan los aranceles. Los aranceles no los pagan otros países, sino los consumidores estadounidenses. Como señala Garrett Haake de NBC, “Trump reitera esto repetidamente cuando aborda sus planes económicos” y sugiere a la audiencia que otros países pagarán dinero a Estados Unidos al imponer aranceles, cuando esto no funciona de esta manera.

El presidente Donald Trump llegó a Filadelfia poco antes del debate presidencial de esta noche, que comenzará a las 8:00 (hora de Colombia). Más temprano el martes, Harris fue a echar un vistazo al lugar del debate durante una media hora. Los demócratas esperan golpes bajos en el encuentro.

“No tiene límite en lo bajo que puede caer” y hay que “estar preparados para el hecho de que probablemente va a decir muchas mentiras”, aseguró Harris en una entrevista difundida este lunes.

