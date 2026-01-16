Encuentran con vida al editor colombiano Leonardo Escobar, desaparecido en México

Leonardo Escobar, editor colombiano desaparecido en México. Foto: Cortesía

Leonardo Ariel Escobar Barrios, académico colombiano de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Puebla, fue localizado con vida, confirmó el cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano. “Apreciadas y apreciados, con mucha alegría queremos informarles que Leonardo ha sido encontrado con vida”, expresó el diplomático, tras confirmarse la localización del académico colombiano desaparecido en Nuevo León, luego de varios días de búsqueda por autoridades estatales y federales.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León confirmó la localización del académico a través de sus redes sociales. En un comunicado, la #FiscalíaNL informó que, gracias a los esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad del estado y de la federación, el ciudadano originario de Colombia, Leonardo Ariel Escobar Barrios, fue localizado con vida en el municipio de Juárez, Nuevo León.

La información sobre las circunstancias en las que fue encontrado y su estado de salud aún se encuentra en proceso, por lo que no se han dado a conocer mayores detalles. Las autoridades mexicanas y la representación consular de Colombia continúan con las gestiones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar los pasos a seguir.

La desaparición de Leonardo Ariel Escobar Barrios, académico colombiano de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Puebla, generó preocupación y múltiples interrogantes luego de confirmarse su paso por el estado de Nuevo León.

El profesor, de 42 años, viajaba desde Colombia con destino a la Ciudad de México y realizaba una escala en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, donde fue visto por última vez; la única pista posterior es una maleta que habría dejado en la terminal y que fue registrada como objeto perdido. De acuerdo con la autoridad, antes de su detención se le observó desorientado al interior de la terminal aérea.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Escobar Barrios fue detenido el pasado 31 de diciembre por elementos de la Guardia Nacional al interior del aeropuerto, presuntamente por alterar el orden. Tras su arresto, fue puesto a disposición de un juez cívico y trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Apodaca, donde permaneció privado de la libertad durante aproximadamente 36 horas por faltas administrativas.

Las autoridades informaron que, una vez cumplida la sanción impuesta por el juez cívico, el académico fue liberado; sin embargo, desde ese momento se desconoce su paradero. La falta de información clara sobre lo ocurrido tras su liberación ha encendido alertas entre familiares, colegas y organizaciones académicas, quienes exigen a las autoridades esclarecer los hechos y reforzar su búsqueda.

Operativo con más de 100 elementos

Autoridades estatales y municipales mantenían un operativo de búsqueda para localizar al catedrático colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios, desaparecido desde el pasado 2 de enero en Nuevo León. Más de 100 elementos de distintas corporaciones participan en las labores para dar con su paradero, informó el fiscal general de Justicia del estado, Javier Enrique Flores Saldívar.

El funcionario señaló que, con base en las investigaciones y evidencias recabadas, existen indicios para considerar que el profesor colombiano aún podría encontrarse en territorio estatal. “La evidencia que tenemos es que al parecer anda todavía por estos lugares”, afirmó, al tiempo que indicó que las indagatorias han avanzado de manera importante y que ya se cuenta con diversos datos relevantes, aunque evitó dar más detalles para no entorpecer el proceso.

En el despliegue participan elementos de la Fiscalía General de Justicia del estado, de la Comisión de Búsqueda y de las policías municipales de Apodaca y Pesquería. El objetivo, precisó el fiscal, es realizar recorridos y acciones de búsqueda en los últimos lugares donde se tuvo conocimiento de la presencia de Escobar Barrios. Los indicios que sustentan el operativo provienen principalmente de la revisión de cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional de Monterrey y de zonas aledañas; además, se informó que hasta el momento el teléfono celular del desaparecido no ha sido utilizado, ya que aparentemente permanece entre sus pertenencias en la terminal aérea.

Ibero Puebla, alza la voz

A 14 días de la desaparición del académico colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrios, la comunidad de la Universidad Iberoamericana Puebla se manifestó de manera pacífica para exigir su aparición con vida.

EI doctor Alejandro Guevara Sanginés, rector de la IBERO Puebla, acompañado de otras autoridades de la institución, hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para que redoblen los esfuerzos para localizar a Leonardo Escobar, académico y responsable de Publicaciones de la universidad. Por este motivo, la comunidad de la IBERO Puebla realizó una protesta pacífica que incluyó cierres intermitentes del bulevar del Niño Poblano para exigir la aparición con vida de Leonardo Escobar.

Falta de evidencia y retraso en la investigación

Leonardo Escobar se comunicó por última vez con su pareja y sus familiares el pasado 2 de enero desde Apodaca, Nuevo León, a donde arribó después de viajar a su natal Colombia a pasar las fiestas decembrinas. De ahí, Leonardo Escobar planeaba viajar a la Ciudad de México y luego a Puebla para reincorporarse a su trabajo en la universidad.

El rector de la IBERO Puebla señaló las inconsistencias y la falta de claridad en la información que han entregado las autoridades a los familiares de Leonardo; recordó que el pasado 31 de diciembre de 2025, Escobar Barrios fue detenido por las autoridades del Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, en la ciudad de Monterrey, aunque no hay ningún registro de la detención ni de la posterior liberación.

Las autoridades universitarias detallaron que Leonardo Escobar cruzó sin problemas el primer filtro de migración el pasado 31 de diciembre. Después fue detenido por agentes de la Guardia Nacional que lo enviaron a la comisaría del municipio de Apodaca, aunque no hay ningún registro de su detención; tampoco se notificó del arresto al Consulado de Colombia, como dicta el protocolo.

Después de pasar 36 horas detenido en Apodaca por una falta administrativa, Leonardo Escobar fue liberado y regresó al aeropuerto, desde donde envió mensajes de audio por medio de WhatsApp a su pareja, que radica en México, y a su hermana, que vive en Colombia.

En los audios informó que se encontraba en el aeropuerto a la espera de conseguir un boleto de avión con destino a la Ciudad de México. El 6 de enero, Jorge, pareja de Leonardo Escobar, informó a la universidad que no tenía noticias del docente. Tras ello, el rector de la IBERO Puebla se comunicó con Sergio Salomón Céspedes Peregrina, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), para informarle del asunto. Más tarde, el propio titular del INM confirmó al rector que Leonardo Escobar cruzó sin problemas los filtros de seguridad del aeropuerto. El 7 de enero, el titular de seguridad municipal de Apodaca confirmó el arresto y liberación del hoy desaparecido.

“Es un verdadero enigma”, calificó el rector de la IBERO Puebla y agregó que “desde el domingo (11 de enero) hemos pedido encarecidamente que nos den toda la evidencia física posible a partir de ese momento”.

Alejandro Guevara recordó que Javier López Saldívar, fiscal de Nuevo León aseguró que, al ver a los agentes de la Guardia Nacional, Escobar Barrios huyó del aeropuerto dejando atrás su equipaje. El propio fiscal neoleonés aseguró que se vio a Leonardo Escobar deambulando por las cercanías del aeropuerto los días 3 y 4 de enero. “Pero es anecdótico porque no tenemos ninguna evidencia”, refutó el rector de la universidad jesuita.

El rector de la IBERO señaló que no han recibido las cintas de videovigilancia después de 14 días; la respuesta de las autoridades para no entregar la evidencia audiovisual es que es un “trámite burocrático que lleva tiempo”.

Poca información oficial

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal (SSC), informó que se han comunicado con la Fiscalía de Nuevo León y que la última evidencia muestra a Leonardo Escobar deambulando por los alrededores del aeropuerto, aparentemente desorientado.

Tras la manifestación de la comunidad universitaria, el gobierno estatal de Puebla publicó un comunicado donde informó que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas trabaja en coordinación con las instancias federales y el gobierno de Nuevo León para la localización del docente.

“El protocolo de localización directa y conducción operativa las dirige el gobierno de esa entidad; sin embargo, en coadyuvancia se trabaja para su pronta ubicación, sobre todo para obtener información relevante a través de la realización de entrevistas complementarias en la ciudad de Puebla, mismas que ya se llevan a cabo con amigos, familiares y compañeros universitarios”, agregó el comunicado.

