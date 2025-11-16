Logo El Espectador
Entre drogas y política: lo que realmente busca Estados Unidos con “Lanza del Sur”

Lanza del Sur, la nueva operación militar anunciada por EE. UU., despliega un poder inédito en el Caribe para combatir un narcotráfico mínimo, lo que reaviva la pregunta de si el verdadero objetivo es presionar la salida de Nicolás Maduro.

Laura Henao Arévalo
16 de noviembre de 2025 - 03:00 p. m.
EE. UU. ya ha atacado 21 embarcaciones en el Caribe, dejando 80 muertos durante sus operaciones militares.
Foto: EFE - @SecWar

Desde septiembre, Estados Unidos ha llevado a cabo ataques contra 21 embarcaciones, que, en el Pacífico y el Caribe, han dejado 80 muertos. Ahora, todo indica que estas acciones fueron solo el inicio: Washington anunció una nueva operación militar, “Lanza del Sur”, con la que promete reforzar su presencia y apoyar sus operaciones cerca de las costas venezolanas.

Aunque Pete Hegseth, secretario de Guerra de EE. UU., no dio detalles sobre el operativo cuando lo anunció en su cuenta de X, sí afirmó que trabajaría en conjunto con el Comando Sur,...

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente integra la sección internacional, donde cubre y analiza conflictos globales con un enfoque en género y derechos humanos.@lauraaahenaolhenao@elespectador.com
