Entre drogas y política: lo que realmente busca Estados Unidos con “Lanza del Sur”

EE. UU. ya ha atacado 21 embarcaciones en el Caribe, dejando 80 muertos durante sus operaciones militares. Foto: EFE - @SecWar

Desde septiembre, Estados Unidos ha llevado a cabo ataques contra 21 embarcaciones, que, en el Pacífico y el Caribe, han dejado 80 muertos. Ahora, todo indica que estas acciones fueron solo el inicio: Washington anunció una nueva operación militar, “Lanza del Sur”, con la que promete reforzar su presencia y apoyar sus operaciones cerca de las costas venezolanas.

Aunque Pete Hegseth, secretario de Guerra de EE. UU., no dio detalles sobre el operativo cuando lo anunció en su cuenta de X, sí afirmó que trabajaría en conjunto con el Comando Sur,...