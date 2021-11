Entre el descontento juvenil y la inseguridad, Argentina vivirá nuevas elecciones

El domingo 14 de noviembre Argentina vivirá una nueva jornada de elecciones legislativas, en medio del descontento juvenil y de la inseguridad ciudadana, así como de las tensiones políticas alrededor del expresidente Mauricio Macri, quien, si bien descarta una posible candidatura para el 2023, confía en que Juntos por el Cambio, su fuerza política, volverá al poder en todos los niveles.

En lo que serán las primeras elecciones parlamentarias que vivirá Alberto Fernández como presidente, los ciudadanos elegirán 127 diputados en todo el país y 24 senadores en ocho provincias, en tiempos en los que la ciudadanía se ve afectada por la crisis socioeconómica, que data del 2018.

Según se lee en EFE, los más de diez millones de argentinos menores de 30 años que están llamados a votar se caracterizan por “haber crecido en un país devastado por la crisis del 2001, por haber vivido la recuperación del primer kirchnerismo y por haber arrancado la vida adulta en medio de una nueva recesión, con caídas dramáticas del poder adquisitivo y del empleo formal”. Y es que, según datos de la Deuda Social Argentina, el 18,9 % de los jóvenes entre 18 y 34 años estaba desempleado a finales del 2020. Asimismo, el índice de pobreza general se ubicó en el 40,6 % en el primer semestre del 2021, alcanzando el 48,5 % entre la población de 15 y 29 años, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se lee en la agencia de noticias. Debido a esto, se espera que las votaciones del fin de semana reflejen una mayor distancia del kirchnerismo.

A dicho panorama se suman los reclamos por la inseguridad ciudadana. De acuerdo con información de EFE, el asesinato de un kiosquero en una localidad de la provincia de Buenos Aires desató una discusión política que se trasladará a los resultados electorales del domingo. Una discusión reciente entre el ministro de Seguridad Nacional, Aníbal Fernández, y Patricia Bullrich, presidenta del partido de oposición Propuesta Republicana (PRO), quien afirmó que el gobierno se desentendió de este tema, es prueba de ello.

Ad portas de las elecciones legislativas, el expresidente Mauricio Macri también ha dado de qué hablar. Si bien no contempla volver al poder en 2023, pues se lee en Página 12 que esa posibilidad hoy no está en su cabeza, el exmandatario aseguró que para ese año Juntos por el Cambio volverá al poder “con mayoría de diputados, senadores y varios gobernadores”. No en vano, afirmó que si su fuerza política retoma las riendas del país, la generación de empleo será un asunto central.

En un diálogo que sostuvo con LU6 Radio Atlántica y Canal 2 de Mar del Plata, Macri, luego de afirmar que el actual Gobierno está “endeudando al país a una velocidad nunca vista en la historia argentina”, dijo que “en Juntos por el Cambio hay mucha claridad acerca de lo que hay que hacer, hay una experiencia adquirida. Tendríamos que haber tenido un foco mucho mayor y más agresivo para reducir el déficit, que es el padre de todos los problemas, porque te trae deuda, inflación, que no tengas moneda, que no tengas crédito para comprar una casa a 30 años, algo con lo que la Argentina convive hace más de 70 años y el resto del mundo ya lo resolvió”.

