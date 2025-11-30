Logo El Espectador
“No veo a Petro con la influencia para llevar a una solución negociada en Venezuela”: Arnson

Cynthia Arnson, experta en relaciones internacionales y en política latinoamericana, dice que “la lógica conduce a pensar” que habrá un ataque en Venezuela, en donde por el momento no se ha dado un quiebre que saque a Nicolás Maduro del poder.

María Alejandra Medina
30 de noviembre de 2025 - 02:00 p. m.
Cynthia Arnson fue directora del Programa Latinoamericano del Woodrow Wilson International Center for Scholars.
Foto: Óscar Pérez

Cynthia Arnson es profesora adjunta de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, experta en relaciones internacionales y política latinoamericana. Por estos días está como docente visitante en la Universidad de los Andes.

Durante su paso por Bogotá, analizó lo que para ella son las lógicas, los instrumentos y los estilos, más que una política concreta, de Donald Trump hacia América Latina.

Dado el despliegue militar en el Caribe, cree que todo parece indicar que habrá algún tipo de ataque en Venezuela, donde, no obstante, no se han...

@alejandra_mdnmmedina@elespectador.com
ed mont(31419)Hace 25 minutos
no más falta que petro nacionalice colombiano a maduro y volverlo del pacto histórico
Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 31 minutos
Ojalá que el tramposo dictador Maduro salga del poder sin violencia. Cero guerra
