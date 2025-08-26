No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Epstein y el desprestigio demócrata: la estrategia de Trump para militarizar ciudades

El uso que el mandatario republicano le está dando a la Guardia Nacional parece tener motivos electorales detrás. En una campaña de desprestigio a sus opositores, la militarización de ciudades lideradas por demócratas también ayuda a distraer el debate público sobre escándalos que parecen involucrarlo.

Redacción Mundo
26 de agosto de 2025 - 11:00 p. m.
El Capitolio de Estados Unidos se ve a lo lejos desde la posición de miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental en Washington D. C.
El Capitolio de Estados Unidos se ve a lo lejos desde la posición de miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental en Washington D. C.
Foto: EFE - JIM LO SCALZO

La Guardia Nacional de Estados Unidos empezó a portar armas en Washington, donde el presidente Donald Trump desplegó más 2.200 soldados bajo el argumento de llevar a cabo una ofensiva contra la delincuencia. Ya se había visto este mismo movimiento de tropas en Los Ángeles, donde se mandaron cerca de 5.000 hombres con la excusa de contrarrestar unas protestas en contra de las redadas antimigrantes. En la mira del republicano también estarían otras ciudades.

Redacción Mundo

