Equipo Trump filtró por error los detalles del bombardeo a Yemen a un periodista

Un grupo inspecciona los daños de los bombardeos estadounidenses en Sana'a, Yemen. Foto: EFE - YAHYA ARHAB

Un grave error de comunicación ha puesto en evidencia la seguridad de las discusiones estratégicas dentro del gobierno de Donald Trump. Altos funcionarios de la administración, incluido el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el vicepresidente JD Vance, discutieron detalles de una operación militar en Yemen en un chat grupal de la aplicación de mensajería cifrada Signal que, por accidente, incluyó a Jeffrey Goldberg, editor en jefe de The Atlantic.

Goldberg reveló el incidente en un artículo publicado el lunes, en el que detalló cómo una cuenta con el nombre del asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, lo añadió a la conversación a principios de marzo. Posteriormente, otro usuario identificado como “Pete Hegseth”, secretario de Defensa, expuso información sensible sobre el ataque, incluyendo objetivos específicos, el tipo de armamento a utilizar y el momento preciso del bombardeo.

Confusión en la Casa Blanca

Tras la publicación del artículo, el Consejo de Seguridad Nacional declaró a CBS News que los mensajes parecen ser “auténticos” y que se estaba investigando cómo el número de Goldberg fue incluido en la conversación.

“Este hilo (de mensajes) demuestra la profunda y meditada coordinación de políticas entre altos funcionarios. El éxito continuo de la operación hutí demuestra que no existían amenazas para nuestros militares ni para nuestra seguridad nacional”, señaló un portavoz de la agencia.

Consultado sobre el tema en la Casa Blanca, el presidente Trump desestimó la historia y atacó a la publicación: “No sé nada al respecto. No soy muy fan de The Atlantic. Para mí, es una revista que va a la quiebra. Creo que no es gran cosa como revista. Pero no sé nada al respecto”, según recogió The Hill.

El chat secreto sobre Yemen

Goldberg explicó que recibió una solicitud de conexión en Signal el 11 de marzo de un usuario llamado “Mike Waltz” sin explicación alguna. Dos días después, fue añadido a un chat grupal titulado “Grupo pequeño de PC hutí”, lo que interpretó como una referencia a un comité de altos funcionarios.

En la conversación, además de Hegseth y Vance, aparentemente estaban presentes el secretario de Estado, Marco Rubio; la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el director de la CIA, John Ratcliffe.

Goldberg contó que sospechó que podía tratarse de una campaña de desinformación o una maniobra para desacreditar a la prensa.

“Tenía serias dudas de que este grupo de texto fuera real, porque no podía creer que los líderes de seguridad nacional de Estados Unidos se comunicaran a través de Signal sobre planes de guerra inminentes”, escribió Goldberg en su artículo.

El incidente ha generado preocupación sobre los protocolos de seguridad en la gestión de información clasificada dentro del gobierno de Trump. Especialistas han advertido que el uso de plataformas de mensajería no oficiales para discutir estrategias militares expone a la administración a filtraciones y posibles ataques cibernéticos.

“Si estos mensajes hubieran sido leídos por un adversario de Estados Unidos, podrían haber sido utilizado para hacer daño al personal militar y de inteligencia estadunidense”, escribió Goldberg.

También se está estudiando si hay una violación a la Ley de Espionaje por compartir información confidencial mediante una aplicación.

