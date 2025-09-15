No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Erika Kirk, esposa de Charlie, mezcla lo personal y lo político en su duelo público

Erika Kirk ha desempeñado un papel clave en el movimiento de su marido. En la sede de Turning Point USA y en las redes sociales, ha prometido que el trabajo de Charlie continuará.

Emma Goldberg | The New York Times
15 de septiembre de 2025 - 06:00 p. m.
La esposa de Charlie Kirk, Erika, promete continuar con su legado tras su asesinato.
Foto: EFE - Turning Point USA

Un rosario se asoma por la ventana polarizada de un coche. Unas manos están apoyadas sobre un ataúd.

Las imágenes de Erika Kirk en los días transcurridos desde el asesinato de su esposo, Charlie Kirk, han sido desgarradoras. Aunque ha pasado ahora a un nuevo y angustioso primer plano mientras llora su pérdida en público, durante cuatro años ha estado en los escenarios de convenciones junto a su esposo y ha construido su propio grupo de admiradores conservadores jóvenes, al tiempo que ayudaba a su marido a construir el suyo.

“No tienen ni idea...

Por Emma Goldberg | The New York Times

Conoce más

Carlosé Mejía(19865)Hace 29 minutos
Kirk: "Siembra vientos y recogerás tempestades...".
Aldemar(14308)Hace 36 minutos
Cuando se legalizaron los discursos de odio en las democracias???
Aldemar(14308)Hace 46 minutos
Entre la libertad de expresión y los discursos de odio, incitadores de violencia, hay una gran diferencia!
Aldemar(14308)Hace 48 minutos
Me suena...me suena...la Maria Claudia Tarazona! Resuenan los discursos de odio de los muertos!
Orlando Sereno(31511)Hace 59 minutos
Ídem Miguel Uribe. Típico de la ultraderecha
Ver más comentarios
