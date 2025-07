Es oficial, Fito se convirtió en el primer narco extraditado de Ecuador a EE. UU.

El narcotraficante José Adolfo Macías Villamar ('Fito'). Foto: EFE - Mauricio Torres

El narcotraficante y líder criminal más célebre de Ecuador, José Adolfo Macías Villamar (‘Fito’), se convirtió este domingo en el primer extraditado desde el país andino a Estados Unidos tras eliminarse el año pasado mediante referéndum la prohibición de aceptar extradiciones que existía en la Constitución vigente.

‘Fito’, capo de Los Choneros, la banda criminal más antigua y una de las más grandes que opera en Ecuador, fue enviado a Estados Unidos en un avión del Departamento de Justicia de Estados Unidos, tres días después de que la Corte Nacional de Justicia (CNJ) aceptara la solicitud de extradición presentada por las autoridades estadounidenses.

El líder criminal había aceptado el viernes de la pasada semana en audiencia judicial ser extraditado a Estados Unidos ante el riesgo de ser objeto de algún eventual atentado por parte de bandas criminales dentro de La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador donde se encontraba recluido desde que fue recapturado por las autoridades ecuatorianas el pasado 25 de junio.

