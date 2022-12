“Esas palabras no son de él”: Boluarte sobre actividad en Twitter de Pedro Castillo

Fotografía cedida por presidencia de Perú de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Foto: /Presidencia del Perú/EFE - Presidencia del Perú

La presidenta peruana, Dina Boluarte, consideró este martes que su antecesor en el cargo, Pedro Castillo, destituido y detenido tras el fallido autogolpe de Estado, ha sido manipulado para tacharla de “usurpadora”.

“Lo conozco al presidente, hemos conversado varias veces, muchas veces nos hemos abrazado y llorado, no creo que estas palabras que están saliendo en el Twitter (de Castillo) no son (de él). Lo están utilizando, lo siguen manipulando”, dijo Boluarte en una declaración a la prensa.

Desde el lunes, la actividad en la cuenta de Twitter de Castillo se reactivó. Primero, para publicar una carta en la que denuncia que está “secuestrado”, y posteriormente replicando información, como el comunicado conjunto en el que los gobierno de México, Argentina, Colombia y Bolivia expresaron su preocupación por la detención del derrocado mandatario.

Querido pueblo peruano, grandioso y paciente: pic.twitter.com/4IbZbhnM5D — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) December 12, 2022

Este martes, la cuenta se reactivó para dar a conocer las palabras que Castillo habría dicho durante una diligencia judicial.

Comparto mis declaraciones durante la audiencia de hoy: "Permítame saludar a todos los presentes y dirigirme al país. Decirles que estoy injusta y arbitrariamente detenido. No estoy por ladrón, por violador, ni corrupto, ni matón... (1/3) — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) December 13, 2022

“Desde acá quisiera exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia. Mañana a la 1 y 2 de la tarde quiero que me acompañe mi pueblo. No he cometido ningún delito de rebelión ni conspiración”, dijo Castillo Terrones en su mensaje.

A Dina Boluarte, a quien en otro mensaje calificó de “usurpadora” desde la red social, le dijo: “Mire el lugar que ocupa. La hago responsable a usted y todo su círculo que la acompaña del feroz ataque a mis compatriotas. Hago un llamado al pueblo para seguir alertas y optimistas”.

Durante sus declaraciones a la prensa, Dina Boluarte pidió este martes calma a los manifestantes, en tanto que informó que había solicitado a la Policía Nacional no usar ningún arma letal, ni siquiera de perdigones.

Siga el minuto a minuto de lo que ocurre este martes en Perú: Perú vive nueva jornada de protestas; “jamás renunciaré”, dice Pedro Castillo

Por otro lado, sobre las elecciones, explicó: “He dicho que vamos a adelantar las elecciones, si bien es cierto conforme al cronograma, que no lo manejo yo, lo maneja el Congreso”.

Perú vive una nueva jornada de intensas protestas este martes, pese al anuncio de Boluarte de adelantar elecciones para 2024.

Hasta el momento, se reportan al menos siete personas fallecidas en el marco de los desmanes, mientras que se registran bloqueos viales en ocho regiones; la actividad aérea en ciudades como Cusco y Arequipa ha sido suspendida, al igual que las clases en por lo menos seis regiones.

