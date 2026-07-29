Escándalo por presunto fraude con IA en examen de admisión en mayor universidad en México

Estudiantes protestando en tiendas de campaña frente a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Foto: EFE - Mario Guzmán

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La mayor universidad de México inició el martes una investigación sobre el proceso de admisión de este año, ante sospechas de fraude con inteligencia artificial en el examen de ingreso, que por primera vez se hizo de manera virtual.

La nueva modalidad coincidió con un alto rendimiento en la prueba más difícil del país.

El rector de la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, Leonardo Lomelí, suspendió el proceso de inscripciones e instruyó a una comisión a revisar los resultados, a medida que aumentan las especulaciones sobre el uso de inteligencia artificial (IA) para resolver la prueba.

El examen se realizó en línea ante una cámara y un micrófono encendidos. Un monitor podía pedir al aspirante que girara la cámara alrededor de la habitación para constatar que no hubiera trampa, constató una periodista de la AFP que presentó la prueba a modo personal.

“Yo sí logré pasar, y lo admito, usé IA para resolver el examen”, escribió un usuario anónimo en Facebook. “Estudiante de medicina gracias a la IA”, escribió otro.

La polémica se desató por Helios Ocaña, un programador y experto en IA, que examinó los resultados de la prueba cursada entre mayo y junio.

Ocaña analizó el rendimiento en tres carreras, incluida medicina, y detectó que la media de aciertos se triplicó.

“No podemos asegurar que los aspirantes hicieron trampa, se copiaron o usaron IA”, escribió en X. “Hacer un examen desde casa implica menos ansiedad, menos estrés. También puede ser que el examen haya cambiado y no tenga la misma dificultad que tenía cuando era presencial”.

La universidad abrió una investigación, mientras grupos de estudiantes protestaron lunes y martes para exigir que se respeten los resultados cuestionados.

Otros aspirantes que no obtuvieron el puntaje suficiente para ingresar a la licenciatura de su elección demandan que se aplique de nuevo la prueba de manera presencial.

La UNAM dijo que el equipo técnico comenzó a trabajar “de manera inmediata con la información proporcionada por la administración” y que pidió a distintas instancias de la universidad “evidencias que ha considerado relevantes para su análisis”.

Esta semana emitirá un reporte. “Tienen que ver cómo se cometió este fraude”, dijo por su parte la presidenta Claudia Sheinbaum el martes. “Si participó la empresa que contrataron para hacer el examen, si fue más bien que cada quien individualmente, algunos estudiantes utilizaron la inteligencia artificial”.

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