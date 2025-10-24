“Esta lucha no termina aquí”: así reaccionan las familias tras la liberación de colombianos presos en Venezuela

Familiares reciben a sus seres queridos en el Puente Internacional Atanasio Girardot, que une al estado Táchira (Venezuela) con el departamento de Norte de Santander (Colombia). Foto: EFE - Mario Caicedo

Germán Vargas Navarrete llegó hasta el lado colombiano del Puente Internacional Atanasio Girardot, también conocido como Tienditas, en la frontera con Venezuela, para recibir a su sobrino Wilson Javier, uno de los connacionales presos en el país vecino y que este viernes, tras unas negociaciones llevadas a cabo por el Gobierno, fue liberado. Él, detenido desde mayo de este año tras intentar llegar hasta San Cristóbal, en el estado Táchira, para entregarle un dinero al papá enfermo de una amiga suya, fue visto hace poco por su tío, quien tomó...