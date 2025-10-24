Logo El Espectador
“Esta lucha no termina aquí”: así reaccionan las familias tras la liberación de colombianos presos en Venezuela

Se vivieron sentimientos encontrados: felicidad por el grupo de connacionales liberados, pero tristeza por aquellos que aún siguen detenidos en suelo venezolano, sin conocer mucho sobre cómo están. Un tío y un papá reflexionaron sobre lo que se vivió este viernes tras lo que se celebró como un logro en la negociación del gobierno de Gustavo Petro.

María José Noriega Ramírez
24 de octubre de 2025 - 05:28 p. m.
Familiares reciben a sus seres queridos en el Puente Internacional Atanasio Girardot, que une al estado Táchira (Venezuela) con el departamento de Norte de Santander (Colombia).
Familiares reciben a sus seres queridos en el Puente Internacional Atanasio Girardot, que une al estado Táchira (Venezuela) con el departamento de Norte de Santander (Colombia).
Foto: EFE - Mario Caicedo

Germán Vargas Navarrete llegó hasta el lado colombiano del Puente Internacional Atanasio Girardot, también conocido como Tienditas, en la frontera con Venezuela, para recibir a su sobrino Wilson Javier, uno de los connacionales presos en el país vecino y que este viernes, tras unas negociaciones llevadas a cabo por el Gobierno, fue liberado. Él, detenido desde mayo de este año tras intentar llegar hasta San Cristóbal, en el estado Táchira, para entregarle un dinero al papá enfermo de una amiga suya, fue visto hace poco por su tío, quien tomó...

