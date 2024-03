“Estaban esperándolos para acribillarlos”: abogada de colombianos presos en Haití

Un prisionero saluda desde una celda de la prisión nacional, en Puerto Príncipe, capital de Haití, luego del ataque por parte de bandas armadas. Foto: EFE - Siffroy Clarens

Los 17 exmilitares colombianos detenidos en Haití por el asesinato del presidente Jovenel Moïse decidieron no huir de la cárcel de Puerto Príncipe y permanecen detenidos en una estación de policía, esperando mayores garantías de seguridad. Mientras, Haití vive una nueva crisis de violencia, luego de una fuga masiva de presos en la capital, que dejó al menos diez muertos el fin de semana.

En declaraciones a El Espectador, la abogada Sondra Macollins Garvin, a cargo de la defensa de los colombianos vinculados con el magnicidio perpetrado en julio de 2021, comentó que los 17 connacionales estaban retenidos en la cárcel más peligrosa de Haití, en Puerto Príncipe. “Ellos sacaron a cuatro de los detenidos por el caso de Moïse y los connacionales permanecieron como refugiados dentro de una de las celdas. Estaban esperándolos para acribillarlos fuera del penal”. Ellos no están en una cárcel de seguridad, “están en una estación de policía, resguardados por policías. Por ahora, están vivos”.

La defensa le aseguró a este diario que está a la espera de saber si los colombianos podrían salir del país caribeño, con garantías de seguridad: “Estamos pendientes del pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a ver si dan la medida cautelar de protección de la vida. La Cancillería está al frente de la situación, tratando de hacer los oficios diplomáticos”.

Sobre el campo de acción entre los dos gobiernos, Macollins mencionó que de la administración haitiana “no hay mucho que esperar. Desafortunadamente, el país está completamente desinstitucionalizado, no hay canales para saber los procedimientos, cuál es el respeto de la Constitución o el de la ley. No hay forma de garantizar nada”. Haití, según ella, no tiene los mecanismos adecuados para garantizar las vías diplomáticas ni los tratados internacionales.

En cambio, por el lado colombiano, sí hay posibilidades: “Álvaro Leyva visitó Haití hace poco y nombraron a una cónsul en propiedad, que se encuentra trabajando en el país. Hemos recibido respaldo de este gobierno y esperamos que eso se pueda ver reflejado en los resultados definitivos del proceso”.

Los exsoldados fueron sacados de la cárcel de la capital el domingo, luego de una solicitud de la Cancillería colombiana, que pidió proteger “la integridad física y seguridad” de los reclusos. A este llamado se sumó la Defensoría del Pueblo, adscrita a la Procuraduría Nacional, que aseguró que “hay confusión, incertidumbre y preocupación, principalmente para los familiares de los connacionales detenidos, en torno a la toma violenta que hicieron bandas armadas locales al penal”.

El sábado se presentó un ataque a la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe, por parte “de delincuentes fuertemente armados que querían liberar a cualquier precio a personas detenidas, en particular por secuestro, asesinato y otros delitos graves”, según el Gobierno haitiano. Antes del asalto, la cárcel tenía unos 3.800 presos. Después, según cálculos del Colectivo de Abogados para la Defensa de los Derechos Humanos, citado por Agencia EFE, salieron unos 3.600.

Entretanto, no hay mucha información sobre el primer ministro Henry, quien hace unos días estuvo en Kenia, firmando un acuerdo para llevar al país 1.000 policías que combatan la criminalidad, como parte de un esfuerzo internacional liderado por Naciones Unidas, y en Guyana, en la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom). En su ausencia, según documentó EFE, Patrick Michel Boivert, como primer ministro interino, firmó el estado de urgencia y el toque de queda por 72 horas prorrogables en el departamento del Oeste, donde está Puerto Príncipe.

