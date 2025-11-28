Estados Unidos atacó dos veces una lancha para rematar los sobrevivientes: Washington Post

Captura de pantalla de un video publicado en la cuenta oficial de la red social X @SecWar del secretario del Departamento de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, que muestra un ataque contra una embarcación. Foto: EFE - @SecWar

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Estados Unidos ejecutó un segundo ataque en la primera embarcación que el país bombardeó en el Caribe con el fin de matar a dos supervivientes, según informa este viernes la prensa estadounidense.

The Washington Post, que cita a dos fuentes con conocimiento directo de la operación, indica que, después de que el primer misil impactara en el barco y provocase un fuego en el navío, los comandantes se percataron de que había dos tripulantes que se aferraban en el agua a restos de la embarcación.

El comandante a cargo del operativo ordenó entonces un segundo ataque para cumplir con las instrucciones del secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, que había ordenado “matar a todos” los presentes en la embarcación.

Esta nueva ofensiva acabó con la vida de los supervivientes y hundió el barco, dijeron fuentes familiarizadas con lo sucedido a la cadena CNN.

Según dichas fuentes, este ataque, que tuvo lugar el 2 de septiembre, es “el único caso conocido en el que el ejército mató deliberadamente a supervivientes”.

Sin embargo, funcionarios del Pentágono aseguraron posteriormente a diversos legisladores que este ataque se realizó con el fin de hundir el barco y prevenir que este supusiera “un peligro para la nación”, apunta CNN.

El del 2 de septiembre fue el primero de una serie de ataques de Estados Unidos contra barcos en el Caribe, y según el presidente, Donald Trump, estaba dirigido contra una pequeña embarcación atribuida a la banda criminal transnacional del Tren de Aragua.

En los últimos días, Washington ha anunciado el envío a la región de su mayor y más sofisticado portaaviones, el USS Gerald Ford, para completar el mayor despliegue de su Armada desde la Guerra del Golfo.

Mientras, el Gobierno de Donald Trump sigue atacando de manera sumaria embarcaciones que asegura que transportan drogas a EE.UU., y repite el mensaje de que el Gobierno de Nicolás Maduro tiene vínculos con el narcotráfico.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com