EE. UU. designó a dos grupos criminales de Ecuador como organizaciones terroristas

Alias "Fito", líder de Los Choneros, fue extraditado a Estados Unidos. Foto: EFE - Mauricio Torres

En medio de la visita a Ecuador del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se supo que el país norteamericano designó a dos grupos criminales, Los Choneros y Los Lobos, como organizaciones terroristas extranjeras.

Según la nota de prensa publicada en la página web del Departamento de Estado, esas dos agrupaciones “han atacado y han amenazado a funcionarios públicos y sus familias, personal de seguridad, jueces, fiscales y periodistas en Ecuador”. La entidad también especificó que esas agrupaciones tienen nexos con los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

“Su objetivo final es controlar las rutas del narcotráfico mediante el terror y la violencia brutal contra el pueblo ecuatoriano”, se lee en la nota del Departamento de Estado: “Estados Unidos, en colaboración con Ecuador y su presidente Daniel Noboa, seguirá protegiendo a nuestras dos naciones, manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles e interrumpiendo las fuentes de ingresos que financian el terrorismo y la actividad criminal de los carteles de la droga”.

Esta decisión se conoció después de que las autoridades de ambos países coordinaran la extradición del líder de Los Choneros, “Fito” Macías. Noboa reaccionó en redes sociales ante el anuncio de este jueves y aseguró que, con apoyo de Estados Unidos, “seguiremos firmes en nuestra lucha por recuperar nuestro país”.

Los Choneros y Los Lobos pueden seguir creyendo que nadie los toca.



Pero la realidad es otra: han sido declarados como grupos terroristas por Estados Unidos, con su apoyo seguiremos firmes en nuestra lucha por recuperar nuestro país. @SecRubio pic.twitter.com/DrupMWwMO5 — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) September 4, 2025

En su visita al país andino, Rubio se reunió con el mandatario ecuatoriano y con algunos de sus ministros, y los temas que trataron fueron los esperados: crimen organizado, combate al narcotráfico, migración y relaciones comerciales. En sus declaraciones, el funcionario de la administración de Donald Trump aseguró: “Tenemos toda la intención de respaldar al Gobierno ecuatoriano en esta guerra contra el narcoterrorismo. Estamos destinando US$ 13,5 millones para luchar contra el narcotráfico y US$ 6 millones para la adquisición de drones”. Además, comentó que se estudia la posibilidad de establecer tropas en Ecuador, siempre bajo la coordinación ecuatoriana.

La presencia de Rubio en Ecuador se dio pocos días después de un ataque que su país llevó a cabo contra una embarcación que, según Estados Unidos, transportaba droga desde un puerto venezolano. Once personas murieron en la ofensiva, de la cual no se conocen muchos detalles. Apenas ayer, Estados Unidos dijo que seguirían ese tipo de operaciones en el Caribe.

