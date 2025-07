EE. UU. dijo que Trump no ha visto la carta de Petro; Colombia señaló que la envió

En lo que va de su gobierno, Donald Trump ha tenido varios roces con Gustavo Petro. El último se dio a conocer cuando ambos presidentes llamaron a consultas a sus embajadores. Foto: EFE - SHAWN THEW

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde la Casa Blanca, la secretaria de presa del gobierno de Donald Trump, Karoline Leavitt, aseguró que no estaba segura de si el mandatario republicano vio la misiva que Gustavo Petro le mandó recientemente. Ahora bien, está circulando una carta firmada por el embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña, con fecha del 23 de junio, que habla sobre el mensaje que el mandatario colombiano le envió a su homólogo estadounidense.

#MUNDO Karoline Leavitt, asistente del presidente Donald Trump, confirma que la carta enviada por Gustavo Petro a su homólogo estadounidense, el 23 de junio, nunca llegó.



“No estoy segura si el presidente ha visto esa carta, pero puedo consultarlo con él en el Consejo de… pic.twitter.com/odecyEP72I — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 7, 2025

En horas de la tarde, se conoció del documento firmado por el diplomático colombiano, el cual tuvo como destinatario el embajador Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos. En esa nota se lee que el texto se debe a “comentarios realizados en relación con el secretario de Estado, Marco Rubio”, y que está a la espera de “la oportunidad de conversar sobre su contenido a la mayor brevedad posible”.

¿Qué dice la carta que Petro le escribió a Trump?

En el texto, el ocupante de la Casa de Nariño intenta bajarle el tono a las tensiones diplomáticas que se han dado en los últimos meses entre Colombia y Estados Unidos.

La misiva fue enviada el pasado 23 de junio, días antes de que estallara un nuevo desencuentro que desembocó en un llamado a consultas recíproco de los delegados diplomáticos (Daniel García-Peña y John McNamara), algo inédito en más de 203 años de relaciones bilaterales. A la fecha, no ha habido una respuesta oficial por parte de la administración Trump.

En el escrito, el líder colombiano aclaró que sus declaraciones no buscaban acusar directamente al Gobierno estadounidense de estar detrás de un supuesto golpe de Estado en el país: “No tenía la intención de señalar a nadie de manera personal ni de cuestionar sin fundamentos el papel de los Estados Unidos”, escribió.

Y es que hace tres semanas, en un evento en Cali, Petro aseguró: “Dice un presidente vecino que Marco Rubio está organizando un golpe de Estado contra mí”.

“Mi preocupación ha sido siempre advertir sobre dinámicas de desestabilización que afectan a nuestra región, muchas veces impulsadas desde espacios diversos y con intereses cruzados. En ese contexto, reconozco que es posible que algunas de mis palabras hayan sido percibidas como innecesariamente duras. En aras del diálogo, quiero decir que mi intención no es cerrar puertas, sino abrir caminos para una conversación honesta y respetuosa entre nuestros países”, se lee en el documento del 23 de junio.

Petro rechazó “categóricamente” que se use el atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe como “instrumento de acusación infundada” y que se haya insinuado que “‘la retórica violenta’ de esta Presidencia fue detonante del ataque”. Subrayó que no existe prueba alguna que vincule a su gobierno con ese hecho y añadió que ha puesto todos los recursos del Estado para esclarecer lo ocurrido.

Al cierre, Petro reiteró su propuesta de convocar una cumbre entre Estados Unidos y la CELAC como una forma de pasar la página de los malentendidos y abordar temas como la crisis climática, la migración y la violencia trasnacional. “Este no es un llamado a la confrontación, sino a la responsabilidad compartida”, afirmó.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com