El rector de la Universidad de Wisconsin, despedido por subir contenido a OnlyFans

Además de subir su contenido explícito a plataformas como Onlyfans, Joe Gow y su esposa han escrito dos libros electrónicos sobre sus "aventuras" en la industria para adultos. Foto: Agencia Bloomberg

El doctor Joe Gow fue despedido de su cargo como rector de la Universidad de Wisconsin (UW) por subir contenido a las plataformas para adultos OnlyFans y PornHub. Aunque este iba a dejar su puesto para volver a un cargo de docente, ahora estaría en el limbo por quejas sobre su comportamiento.

La Junta de Regentes de las Universidades de Wisconsin supervisa a 11 campus regionales y habría votado de forma unánime en una reunión extraordinaria para despedir a Gow. Jay Rothman, el presidente de las universidades, y Karen Walsh, la presidenta de la junta, emitieron comunicados en los que aseguraban que las acciones del rector sometían a la institución a un daño reputacional.

“Por recomendación mía, la Junta de Regentes de la UW despidió hoy al Dr. Joe Gow de su puesto como rector de la UW-La Crosse con efecto inmediato. En los últimos días, supimos de conducta específica por parte del Dr. Gow que ha sometido a la universidad a un daño significativo a su reputación. Sus acciones fueron aborrecibles”, dijo Rothman en un comunicado.

Sin embargo, en ninguna parte de los textos especifica las razones por las cuales Gow fue despedido. Después de que saliera la información al público, fue el mismo exrector el que afirmó a Associated Press que la junta había descubierto que él y su esposa, quien también fue despedida de su puesto como profesora en La Crosse, aparecían en videos pornográficos.

Gow enfatizó que su papel en la UW nunca fue mencionado en el contenido y que su despido violaba el derecho a la libertad de expresión. Enfatizó que la junta nunca fue clara sobre qué política no había seguido y que no le permitieron tener una audiencia para apelar el caso.

“Mi esposa y yo vivimos en un país donde tenemos una primera enmienda. Estamos lidiando con la sexualidad adulta consensual. Los regentes están exagerando. Ciertamente no están cumpliendo con su propio compromiso con la libertad de expresión o la primera enmienda”, acusó.

Frente a estos comentarios, Rothman envió un correo a Associated Press en el que advierte que la primera enmienda no es un “pase libre para decir o hacer lo que quiera” y “el buen juicio requiere que haya y debe haber límites a lo que dicen o hacen las personas encargadas de dirigir nuestras universidades”. Además, apuntó que “debería quedarle muy claro” a Gow que no tenía derecho a ningún proceso.

El exrector planea presentar una demanda, pues su futuro profesional se vio completamente afectado por el despido. Gow esperaba jubilarse como rector a finales del primer semestre del 2024 y de ahí pasar a un puesto de docente en cursos de comunicación. Pero Rothman ha anunciado que presentará una queja ante el rector interino sobre el estatus de Gow como miembro de la facultad.

Ya en el 2018, el exrector había sido criticado por invitar a Nina Hartley, una actriz porno, a dar una charla en La Crosse. En ese momento, Ray Cross, quien era presidente del sistema de universidades, lo regañó y la junta se negó a aumentarle el salario ese año.

