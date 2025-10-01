Logo El Espectador
Estados Unidos, encaminado a su primer cierre de gobierno desde 2019, ¿qué pasará?

Se desconoce cuanto durará el cierre de operaciones de agencias federales que entraría en vigencia esta medianoche, aunque de momento la medida no afecta a los servicios básicos del país.

Redacción Mundo y Agencia EFE
01 de octubre de 2025 - 12:30 a. m.
El líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries (R), habla con los medios en las escaleras de la Cámara de Representantes en el Capitolio de Estados Unidos.
Foto: EFE - WILL OLIVER
La propuesta republicana en el Congreso de Estados Unidos que buscaba extender la financiación federal hasta el 21 de noviembre no alcanzó este martes los votos necesarios para evitar el cierre de Gobierno que está previsto que entre en vigor esta medianoche.

Con 55 votos a favor y 45 en contra, la propuesta no alcanzó los 60 necesarios para ser aprobada y permitir así que ambas bancadas tuvieran otras siete semanas para negociar el presupuesto íntegro para el próximo ejercicio fiscal.

Aunque los senadores demócratas John Fetterman, de Pensilvania, y Catherine Cortez Masto, de Nevada, se desviaron de la postura de su partido y respaldaron la moción, los votos no fueron suficientes para ratificar la medida republicana, ya que necesitaba de siete apoyos demócratas.

Tras este intento fallido, el republicano John Barasso, líder adjunto de la mayoría republicana en el Senado, anunció que la cámara votaría nuevamente el miércoles sobre la medida de financiación temporal, que ya aprobó la Cámara de Representantes el pasado 18 de septiembre.

Poco antes de este intento fallido para evitar el cierre, también fracasó en el Senado la propuesta de los demócratas que pretendía ampliar los créditos fiscales que reducen el costo de las primas de seguros de salud para las millones de personas cubiertas por el Obamacare.

Las fuerzas de seguridad, el ejército, los aeropuertos o la seguridad social seguirán funcionando con normalidad, pero preocupa el hecho de que los funcionarios en estas áreas no cobrarán sus sueldos hasta que las dos bancadas resuelvan sus diferencias en el legislativo y aprueben un presupuesto nuevo.

En el último y más largo cierre parcial del Gobierno Federal en la historia de EE.UU., el que se prolongó durante un mes durante el primer mandato del presidente, Donald Trump, la decisión de 10 controladores aéreos que pidieron la baja por enfermedad provocó la suspensión temporal de operaciones en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York y retrasos en varios otros aeródromos importantes del noreste y sureste del país.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Por Redacción Mundo

Por Agencia EFE

