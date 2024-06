EE.UU. extendió por 18 meses el Estatus de Protección Temporal para haitianos

El primer ministro de Haití, Garry Conille, saluda los primeros policías kenianos desplegados en Haití. Foto: EFE - Johnson Sabin

Estados Unidos decidió extender por 18 meses el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Haití por la crisis de violencia que atraviesa el país, informó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. Esta extensión permitirá que cerca de 309.000 nacionales haitianos adicionales (o personas sin nacionalidad que residieron habitualmente por última vez en Haití) presenten solicitudes.

“Varias regiones de Haití siguen enfrentando violencia o inseguridad, y muchas tienen acceso limitado a la seguridad, la atención médica, los alimentos y el agua”, apuntó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

El funcionario del Gobierno de Biden había sugerido previamente que Estados Unidos estaba considerando no renovar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití. Pero, finalmente, y “después de consultar con socios interinstitucionales”, se decidió una extensión por 18 meses, desde el 4 de agosto de 2024 hasta el 3 de febrero de 2026, “debido a condiciones extraordinarias y temporales”.

El TPS, establecido por el Congreso, es un programa temporal y renovable que impide la deportación y da acceso a un permiso de trabajo para ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país, debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias.

“Haití es particularmente propenso a inundaciones y deslizamientos de tierra y, a menudo, sufre daños importantes debido a tormentas, inundaciones y terremotos. Estos desafíos humanitarios superpuestos han resultado en necesidades humanitarias urgentes y constantes”, afirmó Mayorkas.

El Departamento de Seguridad Nacional advirtió que los haitianos que no residían en Estados Unidos el 3 de junio de 2024 no se beneficiarán del TPS y se expondrán a “su expulsión a Haití si no establecen una base legal para quedarse”. El pasado mes de abril, Estados Unidos reanudó la deportación de haitianos vía aérea, tras un receso de cerca de tres meses en los cuales no se repatriaron migrantes al país caribeño, afectado por la violencia.

Policías kenianos llegaron a Haití

Para frenar la violencia de las pandillas, que controlan el 80 % de la capital haitiana, un primer contingente de 400 efectivos de la policía keniana, que forman parte de la misión multinacional de apoyo a la seguridad de Haití, llegó a Puerto Príncipe con el propósito de garantizar el retorno de la paz a este país.

“Se trata realmente de una oportunidad única para que dos pueblos separados por océanos, pero unidos por la historia, expresen su solidaridad en tiempos difíciles”, declaró el primer ministro de Haití, Garry Conille, quien agradeció al presidente keniano, William Ruto, su compromiso de apoyar a Haití en estos momentos.

El jefe de Gobierno dijo que hay grupos que destruyen el país en pedazos, destruyen empresas, roban en las casas, dentro de las instituciones estatales, como los hospitales, incendian bibliotecas y destruyen universidades. Hacen inhabitables estas zonas del país y las convierten en un infierno para padres, madres e hijos.

“La población no puede soportarlo más. Creemos que hoy también ustedes, responsables de esta situación catastrófica, no pueden soportarlo más. Estoy seguro de que están cansados de la situación, aunque sean los causantes de la catástrofe”, dijo en alusión a los grupos armados.

Para Conille, ha llegado el momento de que todos los que siembran el terror tomen conciencia de lo que está pasando: “El Estado va a volver a tomar las riendas, hará valer su autoridad para que todo el mundo pueda vivir en paz”, con el objetivo de “recuperar el control de nuestro país, sin confrontación, cuando no sea necesaria”.

