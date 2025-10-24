Logo El Espectador
Mundo
América

Estados Unidos incluye a Gustavo Petro en la lista Clinton

Asimismo, fueron incluidos la primera dama, el ministro de Interior y Nicolás Petro.

Redacción Mundo
24 de octubre de 2025 - 07:01 p. m.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante una rueda de prensa a medios internacionales este jueves, en Bogotá (Colombia). Petro se refirió a la crisis con Estados Unidos y a la lucha de Colombia contra las drogas.
Foto: EFE - Carlos Ortega
Estados Unidos incluyó este viernes a Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la lista Clinton.

Asimismo, fueron incluidos la primera dama, Verónica Alcocer; el ministro de Interior, Armando Benedetti; y el hijo del presidente Nicolás Petro.

Así lo informó el Departamento del Tesoro tras actualizar la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés), una lista de personas y entidades sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

La sanciones implica el bloqueo de todos los activos en jurisdicción estadounidense y prohíbe a ciudadanos y empresas de EE. UU. realizar cualquier tipo de transacción con ellos.

El presidente no tardó en reaccionar: “Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC”, trinó en referencia al senador republicano de origen colombiano, uno de los más críticos con el mandatario progresista.

“Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EEUU. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”.

La designación se anuncia en el marco de una profunda crisis diplomática entre dos países que tradicionalmente habían sido aliados. La tensión ha escalado en medio de una movilización militar de Estados Unidos que se ha extendido por el Caribe y el Pacífico, cerca de costas colombianas, y que ha matado a, por lo menos, 37 personas en nueve bombardeos, incluidos connacionales.

La ofensiva ha producido el rechazo internacional, tanto de gobiernos como de organizaciones que tachan estas acciones como ejecuciones extrajudiciales. Así, por ejemplo, lo ha calificado Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien, a su vez, ha sido calificado por la Casa Blanca como un líder narcotraficante y un “lunático”.

El martes, tras el primer ataque perpetrado en el Pacífico, Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para las Américas, aseguró que dicha acciones “constituyen ejecuciones extrajudiciales”.

En declaraciones a la prensa el jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no van a pedir “necesariamente una declaración de guerra” al Congreso, a quien corresponde constitucionalmente esta competencia.

Por Redacción Mundo

